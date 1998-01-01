جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العفو الدولية: إسرائيل حطمت حياة آلاف الفلسطينيين في الخان الأحمر

السبت 02 يونيو 2018 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
العفو الدولية: إسرائيل حطمت حياة آلاف الفلسطينيين في الخان الأحمر



روما/وكالات/

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية بإلغاء فوري لخطط هدم قرية الخان الأحمر وإخلاء أهلها من البدو الفلسطينيين قسرا.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي في بيان لها، اليوم السبت، إن "القرار المشين الصادر عن المحكمة العليا الأسبوع الماضي، والذي سمح للجيش الإسرائيلي بهدم قرية الخان الأحمر بأكملها، يعد جريمة حرب وان إجراءات الهدم لا تجسد فحسب القسوة في أبشع صورها، إنما ترقى أيضا إلى مستوى الترحيل القسري".

وأضافت "لقد حطمت السلطات الإسرائيلية حياة آلاف الفلسطينيين، وعرّضت الرجال والنساء والأطفال لسنوات من الصدمات النفسية والقلق والتوتر من خلال سياساتها التمييزية الفاضحة، بحرمانهم من الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومن ثم عبر إرسال الجرافات لتسوي بيوتهم ومدارسهم وحظائر ماشيتهم بالأرض".

وأوضحت ماجدالينا أن قرار المحكمة الإسرائيلية في منتهى الخطورة، ويشكل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطينية، تكافح ضد الخطط الإسرائيلية لإعادة التوطين في المراكز الحضرية، وعلى السلطات الإسرائيلية أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخلى عن خططها الرامية إلى ترحيل أهالي الخان الأحمر وسواهم من التجمعات الفلسطينية بالقوة.

وتابعت "على السلطات الإسرائيلية بدلا من معاقبة الفلسطينيين مرارا وتكرارا على قيامهم بالبناء دون تراخيص، أن تتوقف هي نفسها عن بناء المستوطنات غير الشرعية، وتوسعتها في الضفة الغربية كخطوة أولى نحو إخلاء المستوطنين الإسرائيليين من هذه المستوطنات.

ويقيم في الخان الأحمر 180 من أفراد قبيلة "الجهالين" البدوية، وهي محاطة بعدة مستوطنات إسرائيلية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس.

ويعيش لأكثر من 60 سنة أبناء قبيلة "الجهالين" البدوية يناضلون للدفاع عن طريقة عيشهم، بعد أن أجبروا قسرا على مغادرة أراضيهم بصحراء النقب، كما ظلوا يواجهون المضايقات والضغوط، وإجراءات إعادة التوطين على نحو متواصل من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

#العقو الدولية #الخان الاحمر #الاحتلال الاسرائيلي

أخبار ذات صلة

عمليات هدم - القدس

الامم المتحدة تحذر من خطر التهجير القسري في الخان الأحمر شرق القدس

اسعاف- ارشيف

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى احترام المهام الطبية

غزة -ارشيفية

الرباعية الدولية تناشد الفلسطينيين : حلوا خلافاتكم لانقاذ غزة

الاحتلال يقرر هدم واخلاء قرية الخان الاحمر شرق القدس المحتلة

إسرائيل سترفع دعوى ضد هنية في محكمة الجنايات الدولية

مصالحة -ارشيفية

الرباعية الدولية تعلن تأييدها للمصالحة التي سترفع حظر المساعدات الدولية عن غزة

الأكثر قراءة اليوم

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

الملك عبدالله قطع رحلته الخارجية وقرارات “مهمة” بعد انتفاضة شعبية عارمة

فيديو.. مندوب فلسطين يبكي الشابة رزان النجار في أروقة مجلس الأمن

المفاضلة الإسرائيلية تجاه غزة : حرب واسعة أو هدنة طويلة الأمد

فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن حول غزة

زيدان.. من ريال مدريد إلى قطر

لهذا السبب هددت السعودية باستهداف قطر عسكريا

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال: اطلاق صاروخين من غزة على النقب الغربي والقبة الحديدية تعترض احدهما

السنوار

"اللغز المحير" و "الرقم الصعب"... تقرير اسرائيلي عن السنوار

حرائق مستوطنات غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

حاييم يلين - ارشيف

عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان

رامي صبارنة - ارشيف

فيديو ..استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الدهس قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

الاتصالات الفلسطينية