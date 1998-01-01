جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 3 مواطنين بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في عوريف

السبت 02 يونيو 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 مواطنين بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في عوريف



نابلس / سما /

 أصيب 3 مواطنين بجروح مختلفة، مساء اليوم السبت، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية عوريف جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية، واعتدوا على المواطن سليم شحادة في السبعينات من عمره خلال رعيه الاغنام واصابوه بجروح، وجرى نقله لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

واضاف، أن الشبان تصدوا لهجوم المستوطنين، واشتبكوا مع جيش الاحتلال، ما ادى لاصابة الشاب بهجت الصفدي برصاص حي في الحوض، وآخرين بالرصاص المطاطي، وشاب آخر ضربه مستوطن على رأسه بأداة حديدية كبيرة.

#مستوطنون #صوريف #اصابات

أخبار ذات صلة

اسعاف- ارشيفية

غزة: إصابة 4 مواطنين بنيران مسلحين خلال شجار

اعتقال- ارشيف

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين فجرا وعشرات الاصابات في مواجهات ليلية في الضفة والقدس

اصابات غزة

صور : 27 اصابة بينهم 2 خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال بغزة

الشهيد محمد أبو سعدة

صور :استشهاد شاب واصابة اخرين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شرق مخيم البريج

مواجهات

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في غزة والضفة نصرة للأسرى

صورة شهيد البريج

صور: شهيدان يرتقيان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الضفة المحتلة وغزة

الأكثر قراءة اليوم

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

الملك عبدالله قطع رحلته الخارجية وقرارات “مهمة” بعد انتفاضة شعبية عارمة

فيديو.. مندوب فلسطين يبكي الشابة رزان النجار في أروقة مجلس الأمن

المفاضلة الإسرائيلية تجاه غزة : حرب واسعة أو هدنة طويلة الأمد

فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن حول غزة

زيدان.. من ريال مدريد إلى قطر

لهذا السبب هددت السعودية باستهداف قطر عسكريا

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال: اطلاق صاروخين من غزة على النقب الغربي والقبة الحديدية تعترض احدهما

السنوار

"اللغز المحير" و "الرقم الصعب"... تقرير اسرائيلي عن السنوار

حرائق مستوطنات غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

حاييم يلين - ارشيف

عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان

رامي صبارنة - ارشيف

فيديو ..استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الدهس قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

الاتصالات الفلسطينية