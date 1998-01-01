إصابة 3 مواطنين بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في عوريف

نابلس / سما /

أصيب 3 مواطنين بجروح مختلفة، مساء اليوم السبت، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية عوريف جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية، واعتدوا على المواطن سليم شحادة في السبعينات من عمره خلال رعيه الاغنام واصابوه بجروح، وجرى نقله لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

واضاف، أن الشبان تصدوا لهجوم المستوطنين، واشتبكوا مع جيش الاحتلال، ما ادى لاصابة الشاب بهجت الصفدي برصاص حي في الحوض، وآخرين بالرصاص المطاطي، وشاب آخر ضربه مستوطن على رأسه بأداة حديدية كبيرة.