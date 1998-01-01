هلسنكي : الفنلنديون يخرجون بمسيرة سلام تكريما لذكرى شهداء غزة

هلسنكي/ وكالات /

شاركت سفارة دولة فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق، بمسيرة السلام التي نظمت في العاصمة هلسنكي تكريما لذكرى المتظاهرين الفلسطينيين الذين استشهدوا يوم إحياء الذكرى السبعين لنكبة فلسطين، تحت شعار "دعونا نضع حدا للعنف الإسرائيلي".

ودعا لهذه المسيرة الجالية الفلسطينية في فنلندا، وعدد من الجهات الفنلندية التي شملت كل من: شباب اليسار من فنلندا، والجمعية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، ومنظمة الطلاب من أجل العدالة في فلسطين – جامعة هلسنكي، ولجنة السلام الفنلندية والشباب الديمقراطي الاجتماعي، وجمعية الصداقة العربية الفنلندية، وفيدرالية الشباب الأخضر، ولجنة السلام الفنلندية ، والشباب الأخضر لمنطقة اسبو، والشباب اليساري، ومنظمة الشباب المسلم غير الحكومية، وجمعيتي (Fem-R ) و( Resala)، بمشاركة عدد من أبناء جاليات الدول العربية والإسلامية.

وانطلقت مسيرة السلام الحاشدة من منطقة كامبينتوري في وسط مدينة هلسنكي متوجهة إلى البرلمان الفنلندي، وتم وضع الورود أمام البرلمان تكريما لأرواح الشهداء، حيث تم وضع وردة واحدة لكل فلسطيني استشهد في أحداث عزة الدامية، ورفع المتظاهرون خلال المسيرة العلم الفلسطيني والرايات الداعمة لفلسطين.

وهتف المتظاهرون بشعارات تدعم الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى حرية فلسطين وانهاء الاحتلال،

وأكد المنظمون في الدعوة الرسمية للمسيرة أنهم ضد انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها إسرائيل، مثل إطلاق النار على الصحفيين والأطباء وغيرهم من عمال الإغاثة واستخدام الرصاص المتفجر المحظور من قبل المجتمع الدولي.

وعبر المتحدثون عن دعمهم للشعب الفلسطيني في نضاله.

وشارم في المسيرة رئيس حزب الخضر، عضو في البرلمان الفنلندي والمرشح السابق للرئاسة، بيكا هافيستو، ورئيسة مجموعة الصداقة مع فلسطين في البرلمان الفنلندي، رئيسة حزب ائتلاف اليسار لي اندرسون، ورئيس الجمعية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان (فنلندا) سياكسي راسونين، والناشطة الشبابية، نور أسعد.

يشار إلى أن مسيرة السلام تأتي تتويجا لسلسلة من الجهود والفعاليات التضامنية التي دعت لها الجالية الفلسطينية بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق، وتمثلت بـوقفتين تضامنيتين في كل من: العاصمة الفنلندية هلسنكي ومدينة توركو، وذلك احياء للذكرى السبعين لنكبة فلسطين وتضامنا مع الشهداء والجرحى الذين شاركوا بمسيرة العودة الكبرى بالقرب من الشريط الحدودي للقطاع.