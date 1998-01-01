جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيت لحم: وقفة تضامنية احتجاجا على إعدام المسعفة رزان النجار

السبت 02 يونيو 2018 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك العشرات من المتطوعين في الإغاثة الطبية الفلسطينية في بيت لحم، والنشطاء، في وقفة تضامنية احتجاجية ضد اعدام المسعفة في الإغاثة رزان النجار خلال فعالية مسيرة العودة في قطاع غزة.

واحتشد المشاركون في ساحة المهد ببيت لحم، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وصور للشهيدة، ويافطات منددة بالجريمة النكراء.

وجرى للشهيدة جنازة رمزية طافوا بها في ساحة المهد.

وقال الناشط في الإغاثة الطبية مازن العزة، إن ما جرى بحق الشهيدة رزان جريمة نكراء يجب على أصحاب الضمائر الحية ودعاة الإنسانية الوقوف بجدية أمامها، ومحاسبة الاحتلال على ذلك، مع ضرورة توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

#وقفة تضامنية #رزان النجار

أخبار ذات صلة

رزان

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

الجهاد الاسلامي

الجهاد الإسلامي: دماء رزان النجار ستبقى شاهدة على إرهاب الاحتلال

منصور

فيديو.. مندوب فلسطين يبكي الشابة رزان النجار في أروقة مجلس الأمن

زوجة الشهيد مازن فقهاء

زوجة الشهيد مازن فقهاء: لن أحضر إعدام القتلة

اعدام -ارشيفية

غزة: النائب العام يعلن تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من العملاء خلال أيام

إعدام - ارشيفية

هكذا تمّ إعدام العملاء الثلاثة وما هي الرسائل التي وجهوها قبل لحظات من اعدامهم ؟

الأكثر قراءة اليوم

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

الملك عبدالله قطع رحلته الخارجية وقرارات “مهمة” بعد انتفاضة شعبية عارمة

فيديو.. مندوب فلسطين يبكي الشابة رزان النجار في أروقة مجلس الأمن

فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن حول غزة

زيدان.. من ريال مدريد إلى قطر

لهذا السبب هددت السعودية باستهداف قطر عسكريا

مجلس الأمن يصوّت ضد مشروع قرار أمريكي لصالح اسرائيل و يدين فصائل المقاومة

الأخبار الرئيسية

السنوار

"اللغز المحير" و "الرقم الصعب"... تقرير اسرائيلي عن السنوار

حرائق مستوطنات غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

حاييم يلين - ارشيف

عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان

رامي صبارنة - ارشيف

فيديو ..استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الدهس قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قصف غزة -ارشيفية

المفاضلة الإسرائيلية تجاه غزة : حرب واسعة أو هدنة طويلة الأمد

الاتصالات الفلسطينية