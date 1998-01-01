القناة العبرية الثانية : إحباط عملية استهدفت منشآت أمنية على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر السبت عن انفجار عبوة ناسفة على مقربة من قوة عسكرية على الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت القناة "الثانية" العبرية أن العبوة انفجرت على مقربة من قوة عسكرية على الحدود مع القطاع دون ذكر المزيد من التفاصيل، في حين لم يعلن عن وقوع إصابات.

وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنها أحبطت عملية استهدفت منشآت "أمنية" على حدود قطاع غزة.

وبحسب جيش الاحتلال فإن مجموعة من المقاومين الفلسطينيين عبروا السياج الحدودي، صباح اليوم، جنوبي قطاع غزة، وحاولوا استهداف "بنى تحتية أمنية"، وعندها أطلق الجيش النار باتجاههم، فانسحبوا إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن حركة حماس تحاول مرارا وتكرارا جعل محيط السياج الحدودي "حيزا للعنف والقتال تحت وفوق الأرض".

وأضاف أن "الجيش لن يسمح بذلك، سيواصل العمل من أجل ضمان أمن الإسرائيليين". بحسبه.