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الناتو يعلن: الحلف لن يساعد إسرائيل إذا هاجمت إيران

السبت 02 يونيو 2018 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناتو يعلن: الحلف لن يساعد إسرائيل إذا هاجمت إيران



وكالات / سما /

 قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو": إن الحلف لن يهبَّ للدفاع عن إسرائيل في حال تعرضها لهجوم من عدوِّها اللدود إيران.

وأكد ينس ستولتنبرغ، لمجلة دير شبيجل، في تصريحاتٍ نُشرت، اليوم السبت، أن إسرائيل شريك، ولكن ليس عضوًا، وإن "ضمانة الأمن" لحلف الناتو لا تنطبق على إسرائيل.

وأضاف: إن الناتو لم يتورط في جهود السلام في الشرق الأوسط أو في صراعات المنطقة.

وتحدّث ستولتنبرغ في وقتٍ تصاعدت فيه التوترات بين إسرائيل وإيران. وكثف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخرًا انتقاده لاتفاق عام 2015 بين القوى العالمية وإيران الذي عرض على طهران تخفيف العقوبات المفروضة عليها، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الشهر الماضي.

واشتبكت إسرائيل وإيران عسكريًّا بشأن الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

#الناتو #اسرائيل #ايران

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