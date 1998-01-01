المشروبات الوطنية ترعى موائد رمضانية لـــ500 يتيم ومرافقيهم في أريحا ونابلس والخليل

نابلس / سما /

قدّمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي رعاية لعدد من مآدب الإفطار الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك، والتي نظّمت بالتعاون مع عدد من الجمعيات التي تُعنى بالأطفال الأيتام في محافظات الضفة الغربية، وذلك في إطار الموائد الرمضانية التي تنظمها وترعاها الشركة سنوياً لصالح المئات من الأيتام في الضفة وغزة.

وشارك في موائد الإفطار الرمضانية أكثر من 500 طفل وطفلة من الأيتام بالإضافة إلى الأمهات والأوصياء والمرافقين، وذلك بالتعاون مع كل من جمعية الإسراء الخيرية لرعاية الأيتام والمحتاجين في مدينة أريحا، والجمعية الخيرية الإسلامية- فرع بيت أولا في محافظة الخليل، ومركز مديد للإرشاد والصحة النفسية في مدينة نابلس.

وأكد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية أن رعاية الشركة للموائد الرمضانية لصالح المئات من الأطفال اليتامى، تأتي في سياق حرصها على تجسيد معاني التكافل والتآخي في شهر رمضان الفضيل، وأن يعيش اليتيم في هذا الشهر المبارك أجواء من الفرح والبهجة والمشاعر الأسرية التي حُرم منها الكثيرون، مضيفا: "نسعد بمشاركة أبنائنا وبناتنا الأطفال فرحة اللقاءات الرمضانية، وأن نمد لهم يد الرحمة والعون في كل زمان ومكان".

وأضاف الهندي أن الشركة تولي اهتماما خاصا لرعاية واحتضان الفئات المجتمعية التي تعتبر أقل حظا من حيث الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، لذا تسعى جاهدة إلى الوصول إلى الأطفال اليتامى أو ممن يعانون حالات اجتماعية خاصة في كافة محافظات ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل تقديم الدعم لهم وللمؤسسات والمراكز التي تعنى برعايتهم واحتضانهم، بما يمكنهم من مواصلة حياتهم الطبيعية وتحدي كافة الظروف الصعبة.

من ناحيته، تقدم شاكر جلايطة مدير جمعية الإسراء الخيرية لرعاية الأيتام والمحتاجين بالشكر الجزيل لإدارة شركة المشروبات الوطنية وموظفيها لتعاونها المستمر منذ سنوات في تنظيم الإفطار الرمضاني للأيتام، ومشاركتها الجمعية العديد من المناسبات الأخرى، وأشار جلايطة إلى أن 150 طفلا يتيما منتسبا للجمعية قد شاركوا في المائدة الرمضانية التي أقيمت في مطعم السلطانة في مدينة أريحا.

فيما أثنى شهير سراحين مدير الجمعية الخيرية الإسلامية فرع بيت أولا على الترتيبات المميزة التي اتسمت بها المائدة الرمضانية التي رعتها شركة المشروبات الوطنية ونظمت في مقر الجمعية، التي تخدم أكثر من 500 يتيم من خمس قرى في محافظة الخليل؛ هي: ترقوميا ونوبا وخراس وحتّة وبيت أولا، حيث حضر الإفطار 200 شخص من الأيتام وذويهم أو أوصيائهم، مشيرا إلى أن الإفطار قد حقق الهدف المنشود المتمثل بمشاركة أكبر عدد من الأطفال وإدخال الفرحة والسعادة لقلوبهم.

كما تقدّم سراحين باسمه وباسم كافة العاملين في إدارة الجمعية بالشكر للشركة على لفتتها الكريمة ولمستها الحنونة التي وضعتها على رؤوس الأيتام في شهر رمضان المبارك.

من جهته، أكد أحمد دويكات مدير مركز مديد للإرشاد والصحة النفسية في مدينة نابلس؛ أهمية كسر الروتين اليومي للأطفال الأيتام وإتاحة الفرصة لهم لحضور الفعاليات والمآدب الرمضانية خارج المركز، مشيدا بمأدبة الإفطار المتميزة التي رعتها شركة المشروبات الوطنية في مطعم كان يا ما كان في نابلس وشارك فيها 150 طفلا يتيما مع أمهاتهم، ومتقدما بالشكر لإدارة شركة المشروبات الوطنية.

كما قال دويكات إن الفرحة بدت واضحة على وجوه الأطفال وأمهاتهم لا سيما بعد حصولهم على الهدايا المميزة التي قدمت من قبل موظفي الشركة، ما ينعكس أيجابا على صحة الأطفال النفسية.

وكانت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي قد رعت الأسبوع المنصرم مأدبة إفطار رمضانية في مدينة غزة، جمعت ما يزيد عن 320 طفلا يتيما، بالتعاون مع جمعية حصاد الخير لرعاية الأيتام وجمعية مبرّة الرحمة للأطفال.