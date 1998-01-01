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اتحاد لجان الرعاية الصحية ينعى الشهيدة المسعفة رزان النجار

السبت 02 يونيو 2018 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نعى اتحاد لجان الرعاية الصحية، اليوم السبت، الشهيدة المسعفة رزان النجار التي ارتقت برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملها في إسعاف المصابين على حدود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي تلقت "سوا " نسخة عنه، على أن هذه الجريمة تأتي مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم استهداف الطواقم الطبية العاملة في مجال إخلاء الجرحى والمصابين.

ودعا الاتحاد كافة المؤسسات الدولية الصحية والحقوقية للتنديد بالجريمة البشعة وإرسال لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، وبشكل خاص المسعفين وأفراد الطواقم الطبية العاملة في الميدان حيث ارتقى عدد من المسعفين واصب العشرات منهم بجراح.

كما طالب الاتحاد المجتمع الدولي بإدانة الجرائم الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للمتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة.

يشار إلى أن وفد من الرعاية الصحية شارك في تشييع جثمان الشهيدة المسعفة رزان النجار التي كانت تعمل تحت مظلة الخيمة التي كان يعمل بها الفريق الميداني للاتحاد شرق خانيونس.

#رزان النجار #لجان الرعاية الصحية

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