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نصائح للتخلّص من النفور العاطفي

السبت 02 يونيو 2018 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح للتخلّص من النفور العاطفي



وكالات / سما /

ي كثير من الاحيان يعاني الزوجان من بعض الروتين والملل العاطفي في العلاقة الزوجية، ولكن لا يجب أن يصل الامر بهما الى حد النفور والابتعاد عن بعضهما البعض، لذلك خصصنا لك هذا الموضوع حيث يتطرق من خلاله الى كيفية تجنب النفور العاطفي بين الزوجين.

كيف تتجنبين النفور العاطفي من الزوج؟

- الرومانسية هي العامل الرئيس الذي يساعد على عدم النفور بين الزوجين، فمن خلال اظهار الجانب الرومانسي لديكما، فأنتما بالتالي تحافظان على شعلة الحب بينكما، ومن هنا يمكنكما أن تستمرا في تحقيق السعادة الزوجية في ما بينكما، من دون أن يدخل الروتين الى حياتكما ويسبب لكما النفور على المدى البعيد.

- بالاضافة الى أن التشارك في الكثير من الامور في بينك وبين الشريك يساعدكما على توطيد العلاقة أكثر، وبالتالي تشعران بأنكما ضروريان لبعضكما البعض. لذا قومي بمشاركة زوجك ببعض النشاطات التي يحبها وان كنت لا تفضلينها، ولكن هذا الامر يساعده على التقرب منك أكثر، كما لا تترددي في دعوته لمشاركتك ببعض النشاطات التي تحبينها. كل هذا يساعد على التقارب أكثر في ما بينكما.

- ولا ننسى ان نشير الى الحفاظ على المساحة الفردية لكل منكما، فلا تمضيا وقتكما فقط مع بعضكما البعض، بل اخرجا بين الحين والآخر برفقة الاصدقاء، وأدخلا بعض الحماسة الى حياتكما الزوجية وامضيا الوقت بعيدين عن بعضكما كي تتمكنا من الشعور بالاشتياق. فالبقاء معاً باستمرار يؤدي الى الملل، ما يمكن أن يتحول في ما بعد الى نفور نتيجة الشعور بالاختناق أو التبعية.

- كما أن الاستمرار في اظهار الحب بينكما امر ضروري لكي تحميا علاقتكما العاطفية من أي ملل او روتين او نفور، وبالتالي يجب عليك أن تكوني أكثر ابتكاراً بين الحين والآخر لاظهار هذه المشاعر التي تحملينها للشريك. ففاجئيه ببعض الهدايا أو العشاء الرومانسي بينكما، أو رحلة الى مكان جديد تكتشفانه سوياً. حافظي على الحيوية والابتكار في العلاقة للتوصل الى تجنب النفور العاطفي

#النفور العاطفي #الرومانسية

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