بلدية غزة تبحث مع الغرفة التجارية التعاون المشترك

غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي، مع رئيس الغرفة التجارية في محافظة غزة، وليد الحصري، تعزيز التعاون المشترك ومواضيع خدماتية مختلفة، وآلية التنسيق والتواصل بين الطرفين لخدمة قطاع التجار وإمكانية التخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس البلدية، عضوا المجلس البلدي رائد رجب ويعقوب الغندور، ومدير عام ديوان رئاسة البلدية م. حاتم الشيخ خليل، ومدير دائرة التخطيط الحضري م. عماد عوض، وطاقم العلاقات العامة والإعلام، فيما ضم وفد الغرفة التجارية الزائر للبلدية، نائب رئيس الغرفة بدر صبره، والأعضاء رشاد حماد وجهاد بسيسو وهاني عطا الله، ومدير الغرفة بسام مرتجى.

وأطلع م. حجازي الوفد الزائر على عمل البلدية والجهود التي تبذلها لضمان مواصلة تقديم الخدمة لمواطني المدينة في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها بلديات قطاع غزة مؤخرًا بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية بفعل توقف معظم المنح الخارجية وتمويل المشاريع ولا سيما المنح التشغيلية وتمويل الوقود اللازم لتشغيل مرافق البلديات.

وأشار رئيس البلدية إلى التسهيلات التي تمنحها البلدية لمواطني المدينة والتجار خاصة في ظل الظروف الحالية، وذلك فيما يتعلق بتسديد الديون المتراكمة عليهم للبلدية وتجديد رخص الحرف وغيرها من الإجراءات.

وأوضح أن البلدية لا تدخر جهدًا في التعاون مع كافة المؤسسات العاملة في المدينة، للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأوضاع في المدينة.

بدوره؛ شكر رئيس الغرفة التجارية، بلدية غزة على دورها في خدمة مواطني المدينة وعملها الدائم على تقديم التسهيلات للجميع وخاصة تلك اللازمة لعمل الغرفة التجارية.

وقال: "إن الهدف من زيارة بلدية غزة هو بحث تعزيز التعاون المشترك وإطلاع البلدية على مشروع مدينة المعارض الذي تنوي الغرفة إقامته جنوب المدينة".

وناقش الطرفان سبل تذليل العقبات التنظيمية التي قد تعترض تنفيذ مشروع مدينة المعارض التجارية، وإمكانية دعم البلدية للمشروع.