جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تبحث مع الغرفة التجارية التعاون المشترك

السبت 02 يونيو 2018 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي، مع رئيس الغرفة التجارية في محافظة غزة، وليد الحصري، تعزيز التعاون المشترك ومواضيع خدماتية مختلفة، وآلية التنسيق والتواصل بين الطرفين لخدمة قطاع التجار وإمكانية التخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس البلدية، عضوا المجلس البلدي رائد رجب ويعقوب الغندور، ومدير عام ديوان رئاسة البلدية م. حاتم الشيخ خليل، ومدير دائرة التخطيط الحضري م. عماد عوض، وطاقم العلاقات العامة والإعلام، فيما ضم وفد الغرفة التجارية الزائر للبلدية، نائب رئيس الغرفة بدر صبره، والأعضاء رشاد حماد وجهاد بسيسو وهاني عطا الله، ومدير الغرفة بسام مرتجى.

وأطلع م. حجازي الوفد الزائر على عمل البلدية والجهود التي تبذلها لضمان مواصلة تقديم الخدمة لمواطني المدينة في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها بلديات قطاع غزة مؤخرًا بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية بفعل توقف معظم المنح الخارجية وتمويل المشاريع ولا سيما المنح التشغيلية وتمويل الوقود اللازم لتشغيل مرافق البلديات.

وأشار رئيس البلدية إلى التسهيلات التي تمنحها البلدية لمواطني المدينة والتجار خاصة في ظل الظروف الحالية، وذلك فيما يتعلق بتسديد الديون المتراكمة عليهم للبلدية وتجديد رخص الحرف وغيرها من الإجراءات.

وأوضح أن البلدية لا تدخر جهدًا في التعاون مع كافة المؤسسات العاملة في المدينة، للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأوضاع في المدينة.

بدوره؛ شكر رئيس الغرفة التجارية، بلدية غزة على دورها في خدمة مواطني المدينة وعملها الدائم على تقديم التسهيلات للجميع وخاصة تلك اللازمة لعمل الغرفة التجارية.

وقال: "إن الهدف من زيارة بلدية غزة هو بحث تعزيز التعاون المشترك وإطلاع البلدية على مشروع مدينة المعارض الذي تنوي الغرفة إقامته جنوب المدينة".

وناقش الطرفان سبل تذليل العقبات التنظيمية التي قد تعترض تنفيذ مشروع مدينة المعارض التجارية، وإمكانية دعم البلدية للمشروع.

#بلدية غزة #الغرفة التجارية

أخبار ذات صلة

حدث في رفح سقطت من الطابق الثالث واستيقظت تبحث عن الشيكل !

وزير المواصلات: مصر تبحث سفر 5 آلاف معتمر من غزة خلال رمضان

الرئيس عباس - ارشيف

إسرائيل تبحث عن بدائل لـ «حل الدولتين» والخيار الاردني يعود بقوة

زياد أبو عمر

غزة: اللجنة الادارية القانونية تبحث تحديد الشواغر في الوظيفة العمومية

جليلة دحلان ومدير الصليب الاحمر بغزة

غزة: جليلة دحلان تبحث مع الصليب الأحمر مصير سفينة فلسطينية مفقودة

يعقوب شاهين

فيديو : فوز المشترك الفلسطيني يعقوب شاهين في برنامج "اراب ايدول "

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد ممرضة واصابة 100 فلسطيني بجراح في مسيرات العودة بغزة

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

هارتس تزعم: "إسرائيل" تفوقت عسكرياً في غزة لكن ما هي الخطوة التالية؟

الملك عبدالله قطع رحلته الخارجية وقرارات “مهمة” بعد انتفاضة شعبية عارمة

فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن حول غزة

مجلس الأمن يصوّت ضد مشروع قرار أمريكي لصالح اسرائيل و يدين فصائل المقاومة

لهذا السبب هددت السعودية باستهداف قطر عسكريا

الأخبار الرئيسية

حرائق مستوطنات غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

حاييم يلين - ارشيف

عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان

رامي صبارنة - ارشيف

فيديو ..استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الدهس قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قصف غزة -ارشيفية

المفاضلة الإسرائيلية تجاه غزة : حرب واسعة أو هدنة طويلة الأمد

القدس المحتلة

الخارجية الامريكية تنفي خفض استقلالية القنصلية في القدس

الاتصالات الفلسطينية