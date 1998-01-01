جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

بعد صيام طويل.. هذا ما يجب فعله فوراً لحماية جسمك!

السبت 02 يونيو 2018 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد صيام طويل.. هذا ما يجب فعله فوراً لحماية جسمك!



وكالات / سما /

أكد خبير التغذية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بمعهد التغذية في مصر، الدكتور مجدي نزية، أن هناك أموراً أساسية يجب أن يفعلها الصائم فور إطلاق مدفع الإفطار مباشرة لحماية جسمه، وتعويضه عما فقده خلال ساعات الصيام الطويلة.

وقال في حديث خاص لـ"العربية نت" إن الصائم يجب أن يركز على سائلين عليه تناولهما فور إطلاق مدفع الإفطار، الأول هو السائل السكري لتعويض الجسم فوراً باحتياجاته من الطاقة التي فقدها، ويفضل بالطبع أن يكون هذا السائل مناسبا لوزن وطول وسن وطبيعة نشاط الصائم، فمن يعمل بمهنة شاقة طوال النهار يحتاج لتركيز أعلى من السكريات، وتختلف النسبة المقررة وفقا لوزن وطول الصائم حيث تقل إذا كان قصير القامة وزائد الوزن، وتزيد لو كان الإنسان نحيفا وطويلاً، وهذه لها حسابات معقدة وكل حالة تحتاج لسعرات حرارية معينة".

وأضاف أن هذا السائل السكري يجب أن يكون سريع الامتصاص حتى يسهل وصوله للدم مباشرة، وتزويد الخلايا بما تحتاجه من الطاقة، ولذلك يفضل التمر والخشاف والتين وغيرها لسهولة امتصاصها ووصولها للدم مباشرة، ومنه لجميع أعضاء وأجزاء الجسم".

أما السائل الثاني الذي يجب تناوله عقب الإفطار وعقب السائل السكري فهو الحساء الدافئ، بحسب ما أكد نزية.

وأوضح قائلاً: "إن الحساء أيضاً تختلف طبيعته من شخص لآخر، وذلك بحسب وزنه وطوله ونشاطه طوال النهار، ويفضل بالنسبة لأصحاب الأعمار الكبيرة حساء البصل، فيما يفضل للجميع لسان العصفور"، مضيفاً "إن الهدف من هذا السائل هو تهيئة المعدة لتلقي وجبة الإفطار بعد ساعات الصيام الطويلة، وإفراز الأنزيمات التي تساعد على الإسراع من عملية الهضم".

إلى ذلك، أكد الدكتور مجدي أنه يجب تناول الإفطار بعد ذلك، على أن تكون الوجبة مناسبة ومتكاملة من النشويات والبروتينات من أجل تعويض الجسم وتزويده بالطاقة اللازمة له عقب ساعات الصيام الطويلة.

#جسم #رمضان

أخبار ذات صلة

5 نقاط فى كف يدك تتحكم فى جسمك

كيف تتخلص من البقع الداكنة على جسمك

كيف ترفع مناعة جسمك في 15 ثانية فقط؟

علامات تدل على أن جسمك مليء بالسموم!

رائحة جسمك تكشف لك سر صحتك

رائحة جسمك تكشف لك سر صحتك

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد ممرضة واصابة 100 فلسطيني بجراح في مسيرات العودة بغزة

فيديو.. المنتج محمد السبكي: عادل إمام "أرخص نجم في مصر"!

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

هارتس تزعم: "إسرائيل" تفوقت عسكرياً في غزة لكن ما هي الخطوة التالية؟

الملك عبدالله قطع رحلته الخارجية وقرارات “مهمة” بعد انتفاضة شعبية عارمة

فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن حول غزة

مجلس الأمن يصوّت ضد مشروع قرار أمريكي لصالح اسرائيل و يدين فصائل المقاومة

الأخبار الرئيسية

حرائق مستوطنات غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

حاييم يلين - ارشيف

عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان

رامي صبارنة - ارشيف

فيديو ..استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الدهس قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قصف غزة -ارشيفية

المفاضلة الإسرائيلية تجاه غزة : حرب واسعة أو هدنة طويلة الأمد

القدس المحتلة

الخارجية الامريكية تنفي خفض استقلالية القنصلية في القدس

الاتصالات الفلسطينية