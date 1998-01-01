جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان

السبت 02 يونيو 2018 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان



القدس المحتلة/سما/

دعا "حاييم يلين" عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب "هناك مستقبل" الذي يراسه "ياثير لبيد" الى عودة الاغتيالات المركزة لقيادات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال "يلين" في تصريحات له اليوم السبت في مستوطنة "موديعين" قرب رام الله ان على الجيش تجديد عمليات الاغتيال بغزة مع التخفيف عن سكان القطاع والسماح بادخال عمال الى اسرائيل.

وتابع " الطائرات الورقية القادمة من غزة احرقت 25 الف دونم من الاراضي الزراعية في النقب الغربي حتى الان معتبرا ان المواجهة القادمة بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وفصائل غزة ما هي الا مسالة وقت.

#اغتيالات #اسرائيل #غزة #حرائق

أخبار ذات صلة

نفتالي بينيت

بينيت : الحرب مع غزة مسألة وقت وبحاجة إلى اتخاذ قرار

الزهار : الاغتيالات نذالة لا بطولة ولن تمر من دون رد مناسب

مركز غذائي دولي : ربع السكان الفلسطينيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

الرئيس عباس

واللا العبري: انهيار السلطة مسألة وقت فكيف سيؤثر على الاقتصاد الاسرائيلي ؟

مصالحة -ارشيفية

حماس :فتح تريد بحث مسألة تمكين الحكومة بغزة فقط وعدم بحث الملفات الأخرى

زالزال -ارشيفية

خبير: حدوث زلزال كبير في فلسطين مسألة وقت وسيوقع آلاف القتلى يرافقه تسونامي

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد ممرضة واصابة 100 فلسطيني بجراح في مسيرات العودة بغزة

فيديو.. المنتج محمد السبكي: عادل إمام "أرخص نجم في مصر"!

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

هارتس تزعم: "إسرائيل" تفوقت عسكرياً في غزة لكن ما هي الخطوة التالية؟

الملك عبدالله قطع رحلته الخارجية وقرارات “مهمة” بعد انتفاضة شعبية عارمة

فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن حول غزة

مجلس الأمن يصوّت ضد مشروع قرار أمريكي لصالح اسرائيل و يدين فصائل المقاومة

الأخبار الرئيسية

حرائق مستوطنات غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

رامي صبارنة - ارشيف

فيديو ..استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الدهس قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قصف غزة -ارشيفية

المفاضلة الإسرائيلية تجاه غزة : حرب واسعة أو هدنة طويلة الأمد

القدس المحتلة

الخارجية الامريكية تنفي خفض استقلالية القنصلية في القدس

رزان النجار - ارشيف

استشهاد ممرضة واصابة 100 فلسطيني بجراح في مسيرات العودة بغزة

الاتصالات الفلسطينية