عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان

القدس المحتلة/سما/

دعا "حاييم يلين" عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب "هناك مستقبل" الذي يراسه "ياثير لبيد" الى عودة الاغتيالات المركزة لقيادات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال "يلين" في تصريحات له اليوم السبت في مستوطنة "موديعين" قرب رام الله ان على الجيش تجديد عمليات الاغتيال بغزة مع التخفيف عن سكان القطاع والسماح بادخال عمال الى اسرائيل.

وتابع " الطائرات الورقية القادمة من غزة احرقت 25 الف دونم من الاراضي الزراعية في النقب الغربي حتى الان معتبرا ان المواجهة القادمة بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وفصائل غزة ما هي الا مسالة وقت.