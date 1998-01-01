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هيئة ادارية جديدة لنادي هلال القدس

السبت 02 يونيو 2018 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة ادارية جديدة لنادي هلال القدس



رام الله / سما /

انتخب نادي هلال القدس وللدورة الثالثه على التوالي رئيس مجلس ادارة ومالك شركة الحياة العقارية ومراكز الحياة الطبية الدكتور باسم ابو عصب رئيسا لمجلس ادارته للاعوام الاربعه القادمة .

وجرت الانتخابات في مقر نادي هلال القدس بحضور مدير عام مجلس الوسط في المجلس الاعلى للشباب والرياضة معتصم ابو غربية ووكيل وزارة شؤون القدس حمدي الرجبي وامين سر حركة فتح في القدس شادي مطور والقيادي الفتحاوي عدنان غيث واعضاء اقليم الحركة في القدس وممثل منظمة المؤتمر الاسلامي السفير احمد الرويضي والنائب السابق اسامه السعدي ولفيف من الشخصيات الوطنية والاعتبارية وبعض رؤساء اندية القدس واعضاء الهيئة العامة لنادي هلال القدس وادارة النادي والتراس هلالي ولاعبي الفرق الرياضية واعضاء الكشافة وعشاق ومحبي القلعة الهلالية .

وبدأت مراسم الانتخابات باقرار الهئية العامة للنادي تمديد فتره الهيئة الادارية لاربع سنوات واقرار تشكيل مجلس ادارة من تسعة اعضاء على ان يضاف اعضاء اخرون الى المجلس خلال شهر من اليوم .

وتم تلاوة التقرير الاداري للعام 2017 من قبل المشرف الرياضي وعضو الهيئة الادارية بدر مكي كما تم تلاوة التقرير المالي من قبل امين الصندوق وعضو مجلس الادارة معن القطب .

وتطرق التقرير الاداري الى ابرز انجازات الهيئة الادارية في الفتره السابقه المتمثله في احراز العديد من البطولات الرسمية ابرزها بطولة الدوري وكأس السوير.

وبعدها قدم رئيس مجلس ادارة نادي هلال القدس د .باسم ابو عصب استقاله هيئته الادارية وبعد التأكد من النصاب القانوني لحضور اعضاء الهيئة العامة تم انتخاب د .باسم ابو عصب رئيسا لمجلس الادارة وتشكيل الهيئة الادارية الجديدة .

وتم الاعلان من اللجنة المشرفه على الانتخابات عن اعضاء مجلس الادارة الجديد وهم " د باسم ابو عصب - رئيسا ، وبعضوية كل من د . هاني عابدين عميد كلية الطب في جامعة القدس ، وامين سر حركة فتح السابق في القدس عمر الشلبي ورجل الاعمال سامر نسيبة ومدير عام الغرفه التجاريه السابق فادي الهدمي، وابراهيم شهوان خبير التسويق الدولي ، وقائد المجموعه الكشفية في هلال القدس وجيه الزعانين ،وبدر مكي ، ونائب مدير فندق فكتوريا معن القطب .

واكد رئيس نادي هلال القدس د باسم ابو عصب على ان نادي الهلال سيبقى منصة رياضية اجتماعية كشفية ثقافية في القدس ، معربا عن اعتزازه بما تم انجازه في الفتره السابقة ومؤكدا على الاستمرار في هذا النهج لخدمة كافة شرائح المجتمع المقدسي ومؤكدا المضي صوب الحلم باقامة اكبر مدينة رياضية في فلسطين باسم نادي هلال القدس ، وشكر ابو عصب اعضاء الهيئة الادارية والعامة ولجان النادي على التكاتف والتعاضد للوصول الى هذه الانجازات .

#هيئة ادارية #هلال القدس

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