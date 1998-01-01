لاعبا خدمات الشاطئ يصلان القاهرة

غزة / سما /

وصل محمد ونهرو الجيش لاعبي خدمات الشاطئ, إلى جمهورية مصر العربية قادمين من غزة عبر معبر رفح البري جنوب القطاع, استعدادا للسفر إلى السويد خلال الأيام المقبلة.

ويتواجد لاعبا خدمات الشاطئ في جمهورية مصر منذ يومين برفقة عائلتهما, تمهيدا للرحيل إلى السويد.

ومن المقرر أن يحدد المخضرم محمد الجيش والد اللاعبين مستقبل أبنائه فور وصوله للسويد, إما بلعب كرة القدم هناك أو الدراسة.

يشار إلى أن محمد ونهرو شاركا مع خدمات الشاطئ في الموسم الأخير, علما أن الأول كان ضمن الفريق الفائز بلقب بطولة الكرة الشاطئية.