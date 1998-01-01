نقابة التمريض تتربع على عرش بطولة العودة

غزة / سما /

توّج فريق نقابة التمريض بلقب بطولة "العودة حق كالشمس" لخماسيات كرة القدم بمنطقة غرب غزة, بعد فوزه الشاق على كتلة الصحفي الفلسطيني (1-0), في البطولة التي نظمها تجمع النقابات المهنية على ملعب نادي اليرموك المعشب صناعيا, بإشراف اللجنة الرياضية الحركية بالمنطقة.

وانطلقت البطولة الاثنين الماضي بعد صلاة التراويح بمشاركة 9 فرق, قسّموا على 3 مجموعات, ضمّت الأولى نقابة المهن الطبية, ونقابة المهندسين, ونقابة الأطباء, والثانية نقابة المعلمين (الحكومة), ونقابة التمريض, وكتلة الصحفي الفلسطيني, والثالثة نقابة معلمي وكالة الغوث, ونقابة المحاسبين, ونقابة المهندسين الزراعيين.

وشارك في الحفل الختامي أ. سهيل الهندي رئيس تجمع النقابات المهنية في محافظات غزة, ود. سائد عايش رئيس تجمع النقابات المهنية في منطقة غرب غزة ومجلس إدارة تجمع النقابات, ود. نعيم بارود رئيس اللجنة الرياضية المركزية بغرب غزة, ورامي راشد رئيس اللجنة الرياضية بالرمال الشمالي, والعديد من الشخصيات المرموقة ورؤساء النقابات.

وتأهلت 4 فرق لنصف النهائي, عقب احتلال كتلة الصحفي الفلسطيني ونقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين أوائل المجموعات الثلاثة, ونقابة التمريض أفضل ثاني.

وفي المربع الذهبي, فاز التمريض على المهندسين الزراعين (3-0), وتخطى كتلة الصحفي منافسه المهندسين (3-1) بركلات الترجيح.

وفي النهائي, حسم التمريض اللقب لمصلحته بصعوبة على حساب كتلة الصحفي, عقب الانتصار (1-0).

أدار لقاءات البطولة طاقم تحكيمي مكون من سعدو مقبل, ومحمد عبد الرؤوف السدودي, ومحمد عفانة, وأشرف عليها د. علي الهبيل, وأحمد أبو دياب, ورامي راشد, ومحمد عفانة, ورامي الباز, ونضال جرس.

وفي الحفل الختامي, نال فريق التمريض كأس المركز الأول, وكتلة الصحفي الفلسطيني كأس المركز الثاني, وحصد سليمان أبو عودة جائزة أفضل لاعب وهداف, ونور الجيش جائزة أحسن حارس, وسائد مصبح أكبر لاعب بالبطولة, كما تم تكريم العديد من الصحفيين أمثال معين حسونة, وثائر الشافعي, وأبو معروف حمودة, واللجان المنظمة والفنية.