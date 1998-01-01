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تشيلسي يضع كورتوا على قائمة الانتقالات

السبت 02 يونيو 2018 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يضع كورتوا على قائمة الانتقالات



وكالات / سما /

أفادت “سكاي سبورت” إيطاليا أن تشيلسي الإنجليزي وضع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا على قائمة الانتقالات هذا الصيف، بعد فشلهم في إقناعه بتمديد إقامته في “ستامفورد بريدج”، حيث سيركزون على بيعه والتعاقد مع حارس جديد.

 

وكان موسم البلوز محبطا للبلجيكي الدولي بعد أن فشل الفريق في ضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووففا لنفس المصدر تشلسي لديه بالفعل بديل و إليسون بيكر حارس مرمى روما، الذي تريده نصف أندية أوروبا.

تشيلسي، لا يريد خسارة كورتوا بمبلغ زهيد، لكن تبقى عام تقريبا على نهاية عقده سيجعلهم أكثر ليونة في التفاوض مع الأندية التي ترغب في ضمه.

#تشيلسي #الانتقالات

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