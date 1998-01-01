جريزمان يحدد الموعد النهائي للبت بشأن انتقاله إلى برشلونة

وكالات / سما /

حدد أنتوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الموعد النهائي للبت بمستقبله في ظل التقارير التي تؤكد اقترابه من الانتقال إلى برشلونة مقابل 100 مليون يورو.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوف الفريق وتعويض رحيل نيمار الذي فشل عثمان ديمبيلي في تعويضه الموسم الماضي، لاسيما بعد رحيل أندريس إنييستا الذي سيلعب في مركزه فيليب كوتينيو، ووقع الاختيار على النجم الفرنسي جريزمان.

وأكد جريزمان عقب نهاية مباراة منتخب بلاده فرنسا ضد إيطاليا يوم أمس على أنه سيحسم قراره النهائي قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018، حيث سيحدد بشكل نهائي إن كان سيستمر مع أتلتيكو مدريد أم ينتقل إلى برشلونة.

وقام أحد الصحفيين بسؤال جريزمان بعد نهاية المباراة “هل ستحسم مستقبلك قبل المونديال؟”، وأجاب مهاجم الروخي بلانكوس “إذا أردت فسيتم ذلك”، ثم كرر الصحفي سؤاله “هل سيكون ذلك قبل المباراة الأولى في كأس العالم”، ليجب جريزمان مجدداً بـ “نعم”.

يذكر أن جريزمان أحرز هدف من ركلة جزاء في شباك إيطاليا خلال المباراة التي انتهت بفوز الديوك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.