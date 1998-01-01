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الطائرات الورقية تشعل سياج قطاع غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

السبت 02 يونيو 2018 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ان حرائق ضخمة تشتعل على طول الحدود مع قطاع غزة وفي المستوطنات القريبة منها بفعل الطائرات الورقية الحارقة . وقالت مواقع عبرية ان الحرائق تمتد من منطقة "كيسوفيم" وحتى بلدات "كرميا" ونير عام" الى الشمال من قطاع غزة.

وقالت الإذاعة العبرية الرسمية ان 3 طائرات هليوكبتر و16 فريق إطفاء يحاولون السيطرة على الحريق الأضخم في منطقة "كرميا" تخوفا من امتداد النيران الى مناطق مجاورة ذات أهمية حساسة.

على صعيد متصل زعم جيش الاحتلال ان قواته أحبطت صباح اليوم محاولة تسلل لمواطنين فلسطينيين بنية تخريب البنى التحتية الأمنية على الجدار الفاصل مع غزة موضحا ان قواته أطلقت نيرانها صوب المتسللين الفلسطينيين الذين عادور أدراجهم الى غزة.

#الطائرات الورقية #حرائق #غزة #مستوطنات

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