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أبو سيف: جرائم الاحتلال لا يجب أن تمر دون عقاب من المجتمع الدولي

السبت 02 يونيو 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/

 نعت حركة فتح ابنتها المسعفة رزان النجار التي استشهدت، مساء أمس الجمعة، خلال قيامها بواجبها المقدس في إسعاف الجرحى شرق خانيونس.

وقالت الحركة في بيان للمتحدث باسمها د. عاطف أبو سيف صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، إن جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل واستهداف المسعفين والطواقم الطبية لا يجب أن تمر دون عقاب من قبل المجتمع الدولي.

وأضافت الحركة إن قوات الاحتلال وهي تستهدف المسعفين والصحفين والأطفال والنساء والمتظاهرين العزل تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وتتصرف وكأنها بمأمن من العقاب غير عابئة بالمجتمع الدولي الصامت علي ما تقوم به.

وقالت الحركة إن المناضلة الفتحاوية المسعفة رزان النجار تنضم إلى قافلة شهداء شعبنا العظيم وهي تمارس مهنتها النبيلة في إسعاف أبناء شعبها على طريق أخوات دلال مناضلات فتح.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية شعبنا الأعزل.

#فتح #ابو سيف #رزان النجار

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