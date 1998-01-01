بدران: جريمة إعدام "رزان النجار" تستحق مثول الاحتلال أمام المحاكم الدولية

الدوحة/وكالات/

أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للمسعفة الفلسطينية رزان النجار على الحدود الشرقية لقطاع غزة يوم أمس الجمعة.

وقال بدران في تصريح صحفي، إن مجموعة من القتلة الإرهابيين يسمون أنفسهم دولة، ينفذون أوامر مباشرة من ليبرمان ونتنياهو ويعدمون عن قصد المسعفة النجار التي تقوم بعملها الإنساني.

وشدد على أن الجريمة متكررة وتستحق المثول أمام المحاكم الدولية.

ونوّه، إلى أن صمت العالم وخذلان الأقارب يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه.

وأضاف: شعبنا يدافع عن نفسه وعن حقه في العيش بكرامة وحرية، ولن نرفع الراية البيضاء، ولن نستسلم أبدا مهما كانت التضحيات.