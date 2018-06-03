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الاغاثة الطبية تدعو لوقفة استنكار غدا احتجاجا على إعدام المسعفة رزان النجار

السبت 02 يونيو 2018 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/

 دعت جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية، والقوى الوطنية والاسلامية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، كافة المؤسسات الصحية والانسانية والقوى الوطنية وأبناء وبنات شعبنا لوقفة إستنكار لجريمة الاحتلال البشعة التي أدت لاستشهاد المسعفة رزان النجار، المتطوعة في جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية في خانيونس امس الجمعة خلال مسيرة العودة أثناء أداء واجبها الانساني، واستنكاراً لجرائم الاحتلال ضد الطواقم الطبية والمدنيين الفلسطينيين، وذلك يوم الأحد 3/6/2018 في تمام الساعة الثانية عشرة على دوار المنارة في رام الله.


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