جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحتجز ناشطا ضد الاستيطان وثق إعدام الشهيد صبارنة بالخليل

السبت 02 يونيو 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

احتجزت قوات الاحتلال ، اليوم السبت، الناشط عارف جابر عقب توثيقه وتصويره لإعدام قوات الاحتلال الشاب رامي صبارنة (36 عاما) في منطقة حارة جابر بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال احتجزت الناشط عارف جابر في المنطقة المذكورة، واستولت على هاتفه الشخصي الذي صور ووثق فيه الاحداث عقب اطلاق جنود الاحتلال الرصاص على الشهيد صبارنة.

واظهر مقطع الفيديو الذي نشره جابر على مواقع التواصل الاجتماعي، الشهيد صبارنة وهو ملقى على الارض وجنود الاحتلال محيطون به و"جرافته" الصغيرة متوقفة بالمكان.

واطلق جنود الاحتلال الرصاص على الشهيد صبارنة من بلدة بيت امر، خلال عمله بجرافته الصغيرة في تأهيل البنية التحتية بحارة جابر القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراض محتلة شرق الخليل، حيث منعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف عقب اطلاقها النار من الوصول الى صبارنة وتقديم العلاج له، حتى ارتقى شهيدا.

#الاحتلال #الاستيطان

أخبار ذات صلة

زوجة الشهيد مازن فقهاء

زوجة الشهيد مازن فقهاء: لن أحضر إعدام القتلة

الناشط الحقوقي عامر بعلوشة

مسلحون مجهولون يختطفون ناشطا حقوقيا في غزة

جيش الاحتلال يطلق النار على شاب قرب المسجد الابراهيمي بالخليل

جيش الاحتلال يطلق النار على شاب قرب المسجد الابراهيمي بالخليل

دهس- ارشيف

إطلاق النار على سيارة بزعم محاولتها دهس جنود الاحتلال بالخليل

الاحتلال يؤجل تسليم جثمان الشهيد الأعرج حتى إشعار آخر

عائلة الشهيد المقدسي مطر: الاحتلال اعدم ابننا بدم بارد

عائلة الشهيد المقدسي مطر: الاحتلال اعدم ابننا بدم بارد

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد ممرضة واصابة 100 فلسطيني بجراح في مسيرات العودة بغزة

فيديو.. المنتج محمد السبكي: عادل إمام "أرخص نجم في مصر"!

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

هارتس تزعم: "إسرائيل" تفوقت عسكرياً في غزة لكن ما هي الخطوة التالية؟

الملك عبدالله قطع رحلته الخارجية وقرارات “مهمة” بعد انتفاضة شعبية عارمة

فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن حول غزة

مجلس الأمن يصوّت ضد مشروع قرار أمريكي لصالح اسرائيل و يدين فصائل المقاومة

الأخبار الرئيسية

حرائق مستوطنات غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

حاييم يلين - ارشيف

عضو كنيست : الحرب مع غزة مسألة وقت ويجب عودة الاغتيالات المركز والتسهيل عن السكان

رامي صبارنة - ارشيف

فيديو ..استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الدهس قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

قصف غزة -ارشيفية

المفاضلة الإسرائيلية تجاه غزة : حرب واسعة أو هدنة طويلة الأمد

القدس المحتلة

الخارجية الامريكية تنفي خفض استقلالية القنصلية في القدس

الاتصالات الفلسطينية