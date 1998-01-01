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هيئة الأسرى: إستقرار الوضع الصحي للأسير المصاب ماهر قادوس

السبت 02 يونيو 2018 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، أن الوضع الصحي للأسير ماهر قادوس، والموجود حاليا في مستشفى بيلنسون الموجودة فيما يسمى مدينة بيتح تكفا الإسرائيلية، قد إستقر، وذلك بعد إخضاعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى.

وأوضح عجوة أن الأسير المصاب قادوس، تعرض لإطلاق نار يوم الثلاثاء الماضي، خلال رعيه للأغنام بالقرب من مستوطنة في منطقة عراق بورين، حيث تفاجئ بإطلاق حارس المستوطنة الرصاص عليه وإصابته في ساقه اليسرى دون أي مقدمات.

وأشار عجوة أن المصاب قادوس أبلغه انه تم نقله الى المستشفى، بعد حضور قوة من جيش الإحتلال الى المكان، وانه ترك ملقى على الأرض لبعض الوقت وهو ينزف.

يذكر ان الأسير المصاب قادوس ( 17 عاما )، وهو طالب مدرسة في الصف الحادي عشر، وأجريت له محكمة غيابية اول أمس الخميس في المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم.

#هيئة الأسرى #ماهر قادوس

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