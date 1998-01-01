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صور ..اّلاف المواطنين في خانيونس يودعون الشهيد "رزان النجار"

السبت 02 يونيو 2018 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..اّلاف المواطنين في خانيونس يودعون الشهيد "رزان النجار"



غزة / سما/

شارك الاف الفلسطينيين في تشييع جثمان الشهيدة المسعفة "رزان النجار من مستشفى الأوروبي الى مثواها الاخير في بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشارك العشرات من الفرق الطبية والمسعفين في تشييع جثمان "رزان"والتي استشهدت برصاصة في الصدر أثناء قيامها بواجبها الإنساني باسعاف مجموعة شباب أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل شرق مدينة خانيونس في جمعة "من غزة إلى حيفا وحدة دم وتقرير مصير".

من جهته أكد عضو الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش اليوم السبت، على خيارين أساسين للشعب الفلسطيني، أولهما "مسيرات العودة".

وقال البطش خلال تشييع جثمان شهيدة الإنسانية رزان النجار في مخيمات العودة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إنّ الخيار الثاني الذي نتمسك به هو خيار المقاومة والرد على جرائم الاحتلال.

وتقدم البطش بالتحية لروح الشهيدة "النجار" ولكافة الطواقم الطبية العاملة في كافة ميادين العودة شرق قطاع غزة.

 

  unnamedانت النجار تعمل ممرضة متطوعة لدى الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة في النقاط الطبية المتواجدة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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#رزان النجار #تشييع #غزة

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