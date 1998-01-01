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الشرطة: 137 الف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 151 مطلوبا الشهر الماضي

السبت 02 يونيو 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تنقل أكثر من 137 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال شهر 1 الماضي  ، فيما أوقفت الشرطة 151 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الشهر بلغ (68916) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (68359) شخصا ، وأن حركة المسافرين خلال هذا الشهر كانت نشطة .

وأشار التقرير  إلى  أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (151) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضاف التقرير  " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (32) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية  ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (70) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .

#الشرطة #معبر الكرامة

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