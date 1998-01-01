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وزارة الإعلام: تصفية المُسعفة النجار إعدام بدم بارد

السبت 02 يونيو 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تعتبر وزارة الإعلام تصفية قوات الاحتلال للمسعفة رزان أشرف النجار سلسلة جديدة في فصل الإرهاب الإسرائيلي، الذي لا يوفر الطواقم الطبية والمسعفين، ويلاحق الصحافيين، ويستهدفهم مع سبق الإصرار، وينفذ ضدهم الإعدام بدم بارد.

 وتؤكد أن قتل المسعفة النجار برصاصة قنّاص مجرم، وما سبقه من استهداف لسيارات الإسعاف، واعتراض عمل الطواقم الصحية، وقتل الصحافيين الشهيدين: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين خلال مسيرات العودة السلمية، يكرر مرة أخرى حاجة أبناء شعبنا لتو

فير الحماية الدولية من عدوان الاحتلال, الذي يخترق كل المواثيق الأممية.

وتدعو الوزارة منظمتي الصحة العالمية، و"أطباء بلا حدود"، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطر الصحية إلى عدم المرور على هذه الجريمة، وملاحقة المتورطين فيها، وإجبار إسرائيل على احترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين.

#وزارة الإعلام

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