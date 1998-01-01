جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

زحالقة : يجب تصعيد النضال لاجل غزة لعدم الاستفراد بها وعلى السلطة رفع عقوباتها

السبت 02 يونيو 2018 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
زحالقة : يجب تصعيد النضال لاجل غزة لعدم الاستفراد بها وعلى السلطة رفع عقوباتها



الناصرة/سما/

قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، أنّ المظاهرات في الداخل دعمًا لغزة متواصلة وأنّ واجب الساعة هو تصعيد النضال في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني لتفويت الفرصة على الاحتلال للاستفراد بغزة الأبية. 

وجاءت أقوال زحالقة خلال مشاركته في المظاهرة الحاشدة في حيفا، التي نظمها الحراك الشبابي وشارك فيها المئات. ودعا زحالقة القيادة الفلسطينية إلى رفع كافة أشكال العقوبات المفروضة على غزّة، مشددًا على أنّ المطلوب هو دعم غزة ومساندتها والنضال إلى جانبها لا معاقبتها. وأثنى زحالقة على التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وطالب الجامعة العربية والمجتمع الدولي بدعم الخطوة الفلسطينية بهذا الاتجاه ومتابعة الخطوات اللازمة لمحاكمة من اقترفوا جرائم حرب ضد غزة وضد المتظاهرين العزّل على الحدود.

وأشار زحالقة إلى أنّ مظاهرة الْيَوْمَ في حيفا مرّت بلا جرحى وبلا اعتقالات رغم إغلاق الشارع، وذلك لأنّ الشرطة قرّرت أن لا تعتدي على المظاهرة بعد فضائح الاعتداء على المظاهرة السابقة، ما يدل على أنّ المظاهرة تصبح عنيفة حين تعتدي الشرطة على المتظاهرين وليس لأي سبب آخر.

#زحالقة #السلطة #غزة #اسرائيل

أخبار ذات صلة

استطلاع

استطلاع "سما" : غالبية الفلسطينيين تؤيد تصعيد المقاومة وحل السلطة في حال استمرار الاستيطان والفشل في الحصول على الاعتراف الاممي بالددولة

دعت الدول لعدم دعمها ماليا..منظمة حقوقية دولية تطالب السلطة الفلسطينية بتحقيق مستقل بمقتل معتقل سياس

دعت الدول لعدم دعمها ماليا..منظمة حقوقية دولية تطالب السلطة الفلسطينية بتحقيق مستقل بمقتل معتقل سياسي

فتح تعلن عن قرارها تصعيد المقاومة السلمية الشعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي

فتح تعلن عن قرارها تصعيد المقاومة السلمية الشعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي

في تصعيد للخلاف مع القاهرة ..مستشار للعاهل السعودي يزور سد النهضة بإثيوبيا‎

ضغوط على صباحي لعدم الترشح للرئاسة أمام السيسي

فيديو.. عكاشة للأردنيين: مملكتكم ستسقط قبل رمضان المقبل وعلى مصر ضرب غزة

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد ممرضة واصابة 100 فلسطيني بجراح في مسيرات العودة بغزة

فيديو.. المنتج محمد السبكي: عادل إمام "أرخص نجم في مصر"!

هارتس تزعم: "إسرائيل" تفوقت عسكرياً في غزة لكن ما هي الخطوة التالية؟

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

الملك عبدالله قطع رحلته الخارجية وقرارات “مهمة” بعد انتفاضة شعبية عارمة

فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن حول غزة

نيمار يبلغ بيريز عن شرطه الوحيد للقدوم إلى ريال مدريد

الأخبار الرئيسية

حرائق مستوطنات غزة

طائرات هليوكبتر وعشرات فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيرات المشتعلة في مستوطنات اسرائيلية

رامي صبارنة - ارشيف

فيديو ..استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الدهس قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

السيسي - ارشيف

السيسي يؤدي اليمين القانونية : مصر تسعنا جميعا بكل تنوعاتنا وكل ثرائنا الحضاري

قصف غزة -ارشيفية

المفاضلة الإسرائيلية تجاه غزة : حرب واسعة أو هدنة طويلة الأمد

القدس المحتلة

الخارجية الامريكية تنفي خفض استقلالية القنصلية في القدس

الاتصالات الفلسطينية