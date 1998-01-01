زحالقة : يجب تصعيد النضال لاجل غزة لعدم الاستفراد بها وعلى السلطة رفع عقوباتها

الناصرة/سما/

قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، أنّ المظاهرات في الداخل دعمًا لغزة متواصلة وأنّ واجب الساعة هو تصعيد النضال في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني لتفويت الفرصة على الاحتلال للاستفراد بغزة الأبية.

وجاءت أقوال زحالقة خلال مشاركته في المظاهرة الحاشدة في حيفا، التي نظمها الحراك الشبابي وشارك فيها المئات. ودعا زحالقة القيادة الفلسطينية إلى رفع كافة أشكال العقوبات المفروضة على غزّة، مشددًا على أنّ المطلوب هو دعم غزة ومساندتها والنضال إلى جانبها لا معاقبتها. وأثنى زحالقة على التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وطالب الجامعة العربية والمجتمع الدولي بدعم الخطوة الفلسطينية بهذا الاتجاه ومتابعة الخطوات اللازمة لمحاكمة من اقترفوا جرائم حرب ضد غزة وضد المتظاهرين العزّل على الحدود.

وأشار زحالقة إلى أنّ مظاهرة الْيَوْمَ في حيفا مرّت بلا جرحى وبلا اعتقالات رغم إغلاق الشارع، وذلك لأنّ الشرطة قرّرت أن لا تعتدي على المظاهرة بعد فضائح الاعتداء على المظاهرة السابقة، ما يدل على أنّ المظاهرة تصبح عنيفة حين تعتدي الشرطة على المتظاهرين وليس لأي سبب آخر.