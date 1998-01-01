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النضال الوطني تنعي الشهيدة والناشطة في العمل الإنساني "رزان النجار"

السبت 02 يونيو 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعت جبهة النضال الوطني الفلسطيني في قطاع غزة , الناشطة في العمل الإنساني الشهيدة " رزان النجار " التي سقطت برصاص الاحتلال الصهيوني أثناء تأدية دورها الإنساني في إسعاف الجرحى على الخط الفاصل .

وتؤكد الجبهة أن جنود الاحتلال والحكومة الصهيونية فاقدي الإنسانية ولا يعترفون بالمواثيق الدولية ويتصرفون بحقد وعنصرية تجاه شعبنا الفلسطيني .

وذكرت الجبهة أن دماء الشهيدة رزان و دماء جمع شهداء فلسطين الأبرار لن تضيع هدراً والانتقام قادم ..

كما وتحيي الجبهة أبطال مسيرة العودة في جمعتها العاشرة "من غزة إلى حيفا" والتي أثبتت أن مسيرة العودة مستمرة وستستمر حتى تحقيق أهدافها وهي دليل واضح على قوة إرادة شعبنا وتحديه لكل المؤامرات الهادفة إلى تصفية قضيته الوطنية .

وفي الختام حيَت الجبهة أبطالنا الجرحى في مسيرات العودة الكبرى وتمنت لهم الشفاء العاجل.

#النضال الوطني

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