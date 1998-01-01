اريحا: حملة للتبرع بالدم لدعم مستشفيات قطاع غزة

رام الله / سما /

تواصلت حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حملة التبرع بالدم لدعم بنوك الدم الفرعية في مستشفيات قطاع غزة، وذلك في إطار حملة وطنية تنفذها وزارة الصحة عبر بنك الدم المركزي بالتعاون مع مستشفيات الوطن.

وجرت الحملة بحضور ومشاركة نائب محافظ اريحا والاغوار جمال الرجوب، ومدير عام مستشفى اريحا الحكومي التخصصي ناصر العناني، وضباط ومنتسبي مختلف الاجهزة الامنية والشرطية وعدد من المواطنين.

واوضح الرجوب، ان هذه الحملة الى جانب الاهمية الطبية في توفير الدم فإنها تؤكد وحدة الدم الفلسطيني وتضامن ابناء شعبنا والشعور الجمعي، مشيرا ان الحملة في اريحا والاغوار ستتواصل بعد شهر رمضان ويجرى كل مرة استهداف شريحة ومن يرغب من المواطنين.

بدوره ثمن العناني، تجاوب ضباط وافراد ومنتسبي الاجهزة الامنية والشرطية مع الحملة، مؤكدا انهم على الدوام مبادرين الى جانب مشاركة وتطوع المواطنين، مشيدا في الوقت ذاته بطاقم مختبر المستشفى والذين تطوعوا لإجراء الفحوصات واخذ العينات حتى ساعات متأخرة وكل الذين اسهموا بنجاح الحملة.

واوضح الطبيب المقيم يوسف سكر، ان اهمية الحملة والتي تستهدف مختلف محافظات الوطن، تتمثل في انه الى جانب توفير الكميات المطلوبة والتي قد تحتاجها هذه المستشفيات وتكمن الاهمية الأخرى في انها تجدد قاعدة البيانات والمعلومات حول المتبرعين، ونوع زمرة دمهم وخاصة زمر الدم التي عادة تكون نادرة او فيها نقص بحيث يصبح متاحا الوصول اليه في حالات الضرورة والحاجة، مثمنا دور طاقم مستشفى اريحا والذين تطوعوا لأخذ العينات والفحوصات من مختلف المؤسسات ذات العلاقة.

وسجلت الحملة حضورا من قبل افرادا وضباط ومنتسبي الامن الوطني والشرطة والضابطة الجمركية ومختلف الاجهزة الامنية والشرطية وعدد من المواطنين المدنيين.