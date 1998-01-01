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فتح: إعدام رزان النجار جريمة إسرائيلية جديدة

السبت 02 يونيو 2018 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: إعدام رزان النجار جريمة إسرائيلية جديدة



غزة/سما/

اعتبرت حركة فتح أن إعدام قوات الاحتلال الاسرائيلية للمرضة رزان النجار اليوم في غزة جريمة إسرائيلية جديدة تضاف الى قائمة طويلة من الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي إن هذه الجريمة التي طالت مسعفة فلسطينية إنما تعبر عن عقلية فاشية إرهابية، تتعمد القتل والتدميروالاضطهاد، ولا تعير وزنا للقانون الدولي ولا للمؤسسات الدولية التي التي طالبتها بعدم استخدام العنف أمام المتظاهرين الفلسطينيين السلميين

وأكد القواسمي أن الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة الامريكية أمام محاسبة إسرائيل ، هو الذي يشجعها على الاستمرار في جرائمها بحق الفلسطينيين ، وأن المطلوب من المجتمع الدولي الوقوف بحزم وأكثر جدية أمام هذه الجرائم المستمره

#رزان #اعدان #احتلال #فتح

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