لهذا السبب هددت السعودية باستهداف قطر عسكريا

الرياض / وكالات /

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، أن السعودية هددت باستهداف قطر عسكريا في حال حصولها على منظومة "أس 400" الصاروخية الروسية.

وقالت الصحيفة إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز طلب تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع إتمام الصفقة.



وأشارت إلى أن سلمان وجه رسالة إلى الرئيس الفرنسي عبر فيها عن قلقه من اقتراب قطر من حسم صفقة مع روسيا، للحصول على منظومة "أس 400" الصاروخية المخصصة للدفاع الجوي، وهي الخطوة التي ترى السعودية أنها تهدد سلامة مجالها الجوي وتنذر بالتصعيد في المنطقة.



وقالت الصحيفة إن الملك السعودي هدد "باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتحييد هذه المنظومة الدفاعية، بما في ذلك التدخل عسكريا"، وطلب من الرئيس الفرنسي المساعدة من أجل منع بيع المنظومة إلى قطر والحفاظ على استقرار المنطقة.



وقالت الصحيفة الفرنسية، إنها لم تحصل على تعليقات من وزارة الخارجية الفرنسية والسلطات السعودية حول مضمون الرسالة التي اطلعت على تفاصيلها من مصدر فرنسي، وصفته بأنه قريب من هذه القضية.