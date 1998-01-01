الخارجية الامريكية تنفي خفض استقلالية القنصلية في القدس

القدس المحتلة / سما /

نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية التقارير المتعلقة بخفض استقلالية القنصلية الامريكية في القدس، مؤكدا انه لم يجري اي نقاش حول تخفيض وضع القنصلية الأمريكية العامة في المدينة.



واضاف في بيان صحفي : " ستواصل القنصلية الامريكية العامة في القدس عملها كهيئة مستقلة دون تغيير في تفويضها التاريخي ومن موقعها، مضيفا ان القنصلية العامة مسؤولة عن علاقات الولايات المتحدة مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وستستمر في العمل بشكل نشط مع مجموعة واسعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى القدس.



وكانت وسائل إعلام امريكية قالت، صباح الجمعة، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يدرس اجراء تغييرات في القنصلية الامريكية في القدس التي تتعامل مع الفلسطينيين، واعطاء مزيد من السلطات للسفير ديفيد فريدمان في السفارة، وقد تزيد هذه الخطوات من ضعف آمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، ويقوض حل الدولتين في وقت يستعد فيه ترامب لطرح "صفقة القرن".

