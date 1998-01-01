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عريقات: فيصل الحسيني ما زال حاضراً بإرثه وتراثه في خلد القدس

السبت 02 يونيو 2018 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

 أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات "أن الذكرى الـ17 لاستشهاد أمير القدس فيصل الحسيني تبعث إلهاماً لأبناء شعبنا الفلسطيني أينما وجد من أجل الكرامة والحرية، وتشكل دافعاً للاستنارة بتاريخه النضالي الوطني والإنساني في الدفاع عن أرضنا والقدس وحقوق شعبنا المشروعة".

وواصف عريقات في بيان له، الحسيني، بالفلسطيني النبيل الذي خدم قضيته العادلة لعقود كان فيها ابن القدس وأميرها، وهو حاضر بإرثه في خُلد القدس وأبناء شعبنا الذين سيعيدون افتتاح بيت الشرق باعتباره مقراً سيادياً يمثل دولتهم في عاصمتهم الأبدية القدس.

وشدد عريقات أنه على الرغم من أن فلسطين والقدس تفتقدانه في ظل هذه الظروف العصيبة والمؤامرات والمشاريع التصفوية التي تعترض قضيتنا، إلا أن أبناء شعبه الذين استرشدوا بتاريخه ودروسه أعصياء على الانكسار ومتجذرون في الأرض، ويخلدون ذكراه ويحافظون عليها بالمزيد من الانجازات وبالمضي على نهجه ونهج جميع المناضلين والقيادات الفلسطينية التاريخية في الدفاع عن حقوق شعبنا وحمايتها وتثبيت صمودها حتى إنجاز استقلال فلسطين وعاصمتها القدس.

#عريقات #الحسيني

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