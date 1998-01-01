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الكويت: سننقل مشروع حماية الفلسطينيين للجمعية العامة

السبت 02 يونيو 2018 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت: سننقل مشروع حماية الفلسطينيين للجمعية العامة



وكالات

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي إنهم يفكرون في نقل مشروع القرار الذي عرقلت الولايات المتحدة تمريره من مجلس الأمن الدولي، إلى الجمعية العامة بالمنظمة الأممية.

ومساء الجمعة، استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، لعرقلة صدور مشروع قرار الكويت الذي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 

وحصل مشروع القرار على موافقة 10 دول من إجمالي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15 دولة. 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العتيبي من مقر الأمم المتحدة، عقب فشل تمرير مشروع بلاده، ومشروع آخر مضاد له كانت قد تقمدت به واشنطن للمجلس لإدانة حركة المقاومة الإسلامية “حماس″.

وأوضح المندوب الكويتي أنهم أدانوا من خلال مشروع القرار كافة حوادث العنف، مبدياً استغرابه من انتقاد المندوبة الأمريكية، نيكي هيلي، للمشروع بشكل أحادي الجانب.

وتابع قائلاً “هذا في حين أن مشروع القرار الأمريكي يضفي شرعية على الأعمال غير القانونية لإسرائيل، وغض الطرف عن انتهاكاتها بقطاع غزة، ولم يتطرق إلى الحصار المفروض على القطاع″.

وامتنعت 11 دولة من أعضاء المجلس عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي الذي نص في المقام الأول على إدانة حركة “حماس″ بقطاع غزة.

وعارض مشروع القرار كل من الكويت وروسيا والصين، بينما لم يحظ سوى بموافقة دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بإعداده وطرحه للتصويت رداً على مشروع القرار الكويتي.

وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة، يوما 14 و15 مايو/أيار الماضي، خلال مشاركتهم في احتجاجات، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل. 

#الكويت #مجلس الامن #فلسطينيين

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