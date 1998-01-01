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المالكي: استخدام نيكي هايلي للفيتو، هو سقطة أخلاقية اخرى لأميركا

السبت 02 يونيو 2018 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: استخدام نيكي هايلي للفيتو، هو سقطة أخلاقية اخرى لأميركا



رام الله/سما/

عبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن شجبه، واستيائه لإفشال الولايات المتحدة، لمجلس الامن للاضطلاع بدوره في حماية الامن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني، ورفض استخدامها "الفيتو" ضد قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال المالكي في تصريح له فجر اليوم السبت،: "ان استخدام نيكي هايلي للفيتو، هو سقطة أخلاقية اخرى لأميركا، وانعزال اميركي عن الواقع، وعمىً سياسي، وتجاهل للإجماع الدولي بشأن الجرائم والممارسات التي ترتكبها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وانحياز للقاتل."

وحيا المالكي في نفس الوقت، الشقيقة الكويت وشكرها على دورها في مجلس الامن، كما حيا جميع الدول التي عبرت عن ادانتها لجرائم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي نفس الوقت دعمها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي، انه على الرغم من تعطيل مجلس الامن، وتقويض دوره في حفظ الامن السلم فأن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية شعبنا الفلسطيني وارضه، مشددا على أن افشال مجلس الامن، واستخدام "الفيتو"، ضد مشروع القرار الكويتي هو منح حصانة لإسرائيل، وتعزيز لسياسة الافلات من العقاب، وبمثابة تشجيع على القتل وتشجيع لمجرمي الحرب الاسرائيليين بما فيهم ذلك الذي قتل بدم بارد امس الجمعة، المسعفة رزان النجار، وهي ترتدي ثياب الاسعاف، والعلامات البارزة كمسعفة، وتؤدي واجبها الانساني النبيل، مشددا على ان الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل كل ما بوسعها لضمان مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وختم المالكي تصريحه بان عدالة قضية فلسطين وصمود شعبنا وتضحياته، ودعم دول المجتمع الدولي المتسقة مع مبادئها، ومبادئ القانون الدولي، سيمكن شعبنا من الوصول الى اهدافه في انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتحقيق الاستقلال، والعودة للاجئين الى ديارهم بناء على القرار 194.

#مجلس الامن #حرب #غزة #جرائم

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