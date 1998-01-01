جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو.. مندوب فلسطين يبكي الشابة رزان النجار في أروقة مجلس الأمن

السبت 02 يونيو 2018 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مندوب فلسطين يبكي الشابة رزان النجار في أروقة مجلس الأمن



وكالات

أجهش مندوب فلسطين في مجلس الأمن رياض منصور بالبكاء وهو يستذكر المسعفة رزان النجار التي قتلت برصاص جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة أمس الجمعة.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة والتي ناقشت مشروع قرار كويتي يطالب بحماية الشعب الفلسطيني، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لإجهاضه.

وصرح منصور قائلا: "نتيجة التصويت في مجلس الأمن حول مشروع القرار الكويتي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة العمل حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا".

وأفاد مندوب فلسطين في مجلس الأمن بأن الشعب الفلسطيني بملايينه هو ضد الاحتلال وضد إرهاب إسرائيل، وأنه لا توجد قوة في العالم مهما كانت عظيمة أقوى من الشعب الفلسطيني وتاريخه وحضارته.

#شهيدة #مجلس الامن

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن

مندوب فلسطين : على مجلس الأمن زيارة غزة في أسرع وقت

مندوب السعودية

شاهد: ماذا فعل مندوب السعودية حين سُئل عن أطفال فلسطين؟

اسرائيل تزعم:مندوب فلسطين اقر بان قرارات اليونسكو حول القدس سياسية

سفير بوليفيا يرفع صورة عهد التميمي في مجلس الأمن

مواجهات- ارشيف

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول إرسال بعثة دولية لحماية الفلسطينيين

مجلس الامن - ارشيف

الكويت تعيق إصدار بيان وزعته واشنطن في مجلس الأمن لإدانة حماس

الأكثر قراءة اليوم

السبب الرئيسي وراء استقالة زيدان!

فيديو.. المنتج محمد السبكي: عادل إمام "أرخص نجم في مصر"!

جيش الاحتلال يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة

الكشف عن تفاصيل جديدة في إستراتيجية الجيش الإسرائيلي

تل ابيب : ميسي لن يصافح نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي آخر

الصليب الاحمر يحذر : " غزة بكاملها مثل سفينة تغرق"

نيمار يبلغ بيريز عن شرطه الوحيد للقدوم إلى ريال مدريد

الأخبار الرئيسية

رزان

الصحة في غزة توضح تفاصيل استشهاد الشابة المسعفة رزان النجار

مجلس الامن- ارشيف

فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن حول غزة

رزان النجار - ارشيف

استشهاد ممرضة واصابة 100 فلسطيني بجراح في مسيرات العودة بغزة

قصف غزة -ارشيفية

هارتس تزعم: "إسرائيل" تفوقت عسكرياً في غزة لكن ما هي الخطوة التالية؟

ترامب عباس - ارشيف

تطور خطير ..ترامب يدرس خفض استقلال القنصلية الأميركية بالقدس

الاتصالات الفلسطينية