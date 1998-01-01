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عيد الفطر يوم 15 حزيران

السبت 02 يونيو 2018 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عيد الفطر يوم 15 حزيران



وكالات

 قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك داوود الطروة أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1439 هجرية سيولد يوم الأربعاء الموافق 13 حزيران/يونيو 2018 في تمام الساعة 10:43 دقيقة ليلاً بتوقيت القدس وعليه من المتوقع أن يكون شهر رمضان لهذا العام 29 يوم و يكون يوم الجمعة الموافق 15 حزيران/يونيو هو غرة شهر شوال و أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضح الطروة أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة أو غير ممكنة من كافة دول العالم يوم الأربعاء نظراً لان الهلال سيولد بعد غروب الشمس، ولكن رؤية الهلال ستكون ممكنة سواء بالعين المجردة أو بواسطة التلسكوب يوم الخميس الموافق 14 حزيران/ يونيو الجاري.

وسيشاهد في سماء فلسطين خلال عطلة عيد الفطر السعيد مجموعة من الكواكب والنجوم المميزة بالعين المجردة ككوب المشتري وزحل والمريخ والزهرة، وهي فرصة للجميع لرصد ومشاهدة هذه الكواكب، وخاصة مع صفاء السماء ودفء الأجواء النسبي ليلاً.

#عيد الفطر #رمضان

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