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مجلس الأمن يصوّت ضد مشروع قرار أمريكي لصالح اسرائيل و يدين فصائل المقاومة

السبت 02 يونيو 2018 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن يصوّت ضد مشروع قرار أمريكي لصالح اسرائيل و يدين فصائل المقاومة



القدس المحتلة / سما /

صوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم بتوقيت فلسطين  ضد مشروع قرار أمريكي يدين حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأحبط غالبيّة أعضاء مجلس الأمن الدوليّ مشروعَ قرار أميركيًا لإدانة المقاومة الفلسطينيّة وإطلاقها الصواريخَ على جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات داخل الخطّ الأخضر.

هذا وصوتت واشنطن منفردة لصالح مشروع قرارها.

وقال مندوب الكويت ان بلاده صوتت ضد مشروع القرار الاميركي، لانه منحاز للاحتلال الاسرائيلي ويتجاهل الاحداث المأساوية والمجازر التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين في فلسطين.

بدوره قال المندوب الروسي في مجلس الامن ان بلاده صوتت ضد مشروع القرار الاميركي لانه يفتقر الى التوازن.

وعبر مندوب فلسطين في مجلس الامن السفير رياض منصور، عن اسفه لكل محاولة لتقويض مجلس الامن، مقدما الشكر لكل الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الكويتي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا. 

#مجلس الأمن #اسرائيل #المقاومة

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