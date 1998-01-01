جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الصحة: قتل المسعفة النجار جريمة حرب

الجمعة 01 يونيو 2018 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة: قتل المسعفة النجار جريمة حرب



رام الله / سما /

 أدان وزير الصحة جواد عواد، قتل جيش الاحتلال للمسعفة رزان أشرف النجار (20 عامًا) أثناء عملها في إنقاذ ورعاية الجرحى شرق خانيونس.

وقال الوزير عواد في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن قتل جيش الاحتلال للمسعفة برصاصة (حي) في الصدر وبشكل متعمد يعد جريمة حرب، وإصرار لدى هذا الجيش على خرق كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تدعو إلى حماية المسعفين أوقات النزاعات.

وأشار د. عواد إلى أن الشهيدة رزان دفعت حياتها ثمناً لعلاج وإسعاف أبناء شعبها، حيث كانت أصيبت أكثر من مرة خلال مسيرات العودة، ولم يمنعها هذا الأمر من مواصلة مشوارها لأداء رسالتها الطبية السامية، فهي لم تغادر ميدان عملها الاسعافي التطوعي خلال مسيرة العودة حتى قدمت نفسها شهيدة اليوم شرق خانيونس.

ودعا وزير الصحة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية والحقوقية للتدخل لحماية شعبنا، مؤكدًا أنه لا توجد أي بقعة آمنة لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة، فجيش الاحتلال استباح كل شيء بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والبيوت.

#وزير الصحة #رزان أشرف النجار

أخبار ذات صلة

جواد عواد والسيسي - ارشيف

السيسي يستقبل وزير الصحة الفلسطيني ويبلغه تحياته للرئيس عباس

وزير الصحة

بالاسماء.. وزير الصحة يقرر عودة الموظفين الحرفيين لعملهم بغزة

الرئيس عباس

الاحتلال يزعم تدهور صحة الرئيس عباس و وزير الصحة الفلسطيني يؤكد انه بصحة جيدة

الشهيد فادي النجار

استشهاد فادي النجار 25 عاما برصاص الاحتلال مساء اليوم شرق خانيونس

جثة

الشرطةالفلسطينية تحل لغز جريمة قتل فتاة قبل 25 عاما في رام الله

مقتل شابين بالداخل المحتل

مقتل شابين في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

الأكثر قراءة اليوم

السبب الرئيسي وراء استقالة زيدان!

جيش الاحتلال يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة

فيديو.. المنتج محمد السبكي: عادل إمام "أرخص نجم في مصر"!

جدعون ليفي في هارتس: غزة على حق وستبقى تقاتل وحصارها اكبر جريمة في التاريخ

غزة تستعد لـ "جمعة من غزة إلى حيفا ..وحدة دم ومصير مشترك"

تل ابيب : ميسي لن يصافح نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي آخر

نيمار يبلغ بيريز عن شرطه الوحيد للقدوم إلى ريال مدريد

الأخبار الرئيسية

مجلس الامن- ارشيف

فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن حول غزة

رزان النجار - ارشيف

استشهاد ممرضة واصابة 100 فلسطيني بجراح في مسيرات العودة بغزة

قصف غزة -ارشيفية

هارتس تزعم: "إسرائيل" تفوقت عسكرياً في غزة لكن ما هي الخطوة التالية؟

ترامب عباس - ارشيف

تطور خطير ..ترامب يدرس خفض استقلال القنصلية الأميركية بالقدس

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يرفض مقابلة وفد من الكونغرس الأميركي

الاتصالات الفلسطينية