السيسي: الملك سلمان كان في صفوف المقاتلين خلال العدوان الثلاثي على مصر

القاهرة / وكالات

أجرت مجلة إمارتية، حوارا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول فيه الحديث عن مصر وعلاقاتها بالمملكة السعودية.وقد أذاعت مجلة "الرجل" برومو للحوار على منصاتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين كشفت أنه سيتم نشره في وقت لاحق.

وقال السيسى فى حواره مع المجلة: "مصر والسعودية جناحا هذه الأمة ولدينا تنسيق على أعلى درجة".

وقال السيسي في ما يتعلق بالملك سلمان: "عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثى كان الملك سلمان فى صفوف المقاتلين".

وأضاف:دعم أشقائنا فى الخليج، هو من أحد أسباب تجاوزنا للأزمات التى مرت بها مصر وتغلبنا عليها.

مضيفًا: "مواجهة الإرهاب هى التحدى الحقيقى للإنسانية".

ويؤكد الرئيس المصري دائما حرص بلاده على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع السعودية ودول الخليج في مختلف المجالات.

المصدر : سبوتيك