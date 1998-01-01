جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بيل يفضل فريقا آخر على مانشستر يونايتد!

الجمعة 01 يونيو 2018 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيل يفضل فريقا آخر على مانشستر يونايتد!



مدريد/ وكالات/

اقترب نجم فريق ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، من الرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال للعب في الدوري الألماني، حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

وبحسب صحيفة "elconfidencial" الإسبانية، فإن بيل تلقى عرضين من مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وأضافت "بيل يميل أكثر للانضمام لصفوف البافاري، لأسباب عائلية، وريال مدريد يريد الحصول على مبلغ يتراوح بين 105 و134 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن بيل الذي يملك 4 سنوات في عقده".

وتابعت "الناديان أبلغا ريال مدريد أنهما على استعداد لدفع القيمة المطلوبة، ولكن مانشستر يونايتد عرض على بيل راتب أفضل".

وأوضحت "بيل يخشى العودة لإنجلترا بسبب مضايقات الصحافة، ويرى أن الحياة في ألمانيا أكثر هدوء".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد أخبر بيل بأن يختار النادي الذي يود الانتقال لصفوفه.


أخبار ذات صلة

السيتي

فيديو.. مانشستر سيتي يصعق مانشستر يونايتد ويبتعد بالصدارة

فان ديك

فان ديك يفضل الانتقال إلى ليفربول على مانشستر سيتي

انتحر.. بعد خسارة مانشستر يونايتد

زلاتان

السلطان يعود إلى مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد ينهي عقد إبراهيموفيتش

مانشستر يونايتد يراقب بديل دي خيا في البرتغال

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل بعد المواجهة في غزة : الآن يمكننا التوصل لتسوية مع حماس

اجتماع فلسطيني مصري اردني في العاصمة المصرية القاهرة

السبب الرئيسي وراء استقالة زيدان!

جدعون ليفي في هارتس: غزة على حق وستبقى تقاتل وحصارها اكبر جريمة في التاريخ

فيديو.. المنتج محمد السبكي: عادل إمام "أرخص نجم في مصر"!

بعد سماح اسرائيل باصلاحها.. عودة خطوط كهرباء اسرائيلية للعمل بغزة

الحية : تلقينا أفكارا كثيرة لحل مشاكل غزة؛ لم تنضج بعد

الأخبار الرئيسية

رزان النجار - ارشيف

استشهاد ممرضة واصابة 100 فلسطيني بجراح في مسيرات العودة بغزة

قصف غزة -ارشيفية

هارتس تزعم: "إسرائيل" تفوقت عسكرياً في غزة لكن ما هي الخطوة التالية؟

ترامب عباس - ارشيف

تطور خطير ..ترامب يدرس خفض استقلال القنصلية الأميركية بالقدس

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يرفض مقابلة وفد من الكونغرس الأميركي

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة

الاتصالات الفلسطينية