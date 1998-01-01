بيل يفضل فريقا آخر على مانشستر يونايتد!

مدريد/ وكالات/

اقترب نجم فريق ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، من الرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال للعب في الدوري الألماني، حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

وبحسب صحيفة "elconfidencial" الإسبانية، فإن بيل تلقى عرضين من مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وأضافت "بيل يميل أكثر للانضمام لصفوف البافاري، لأسباب عائلية، وريال مدريد يريد الحصول على مبلغ يتراوح بين 105 و134 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن بيل الذي يملك 4 سنوات في عقده".

وتابعت "الناديان أبلغا ريال مدريد أنهما على استعداد لدفع القيمة المطلوبة، ولكن مانشستر يونايتد عرض على بيل راتب أفضل".

وأوضحت "بيل يخشى العودة لإنجلترا بسبب مضايقات الصحافة، ويرى أن الحياة في ألمانيا أكثر هدوء".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد أخبر بيل بأن يختار النادي الذي يود الانتقال لصفوفه.