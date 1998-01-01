وفد نرويجي يطلع على الأوضاع الإنسانية والصحية بمجمع الشفاء

غزة / سما /

اطلع وفد دبلوماسي نرويجي على الاوضاع الإنسانية والصحية بالمجمع حيث بين د. مدحت عباس مدير عام مجمع الشفاء الطبي الوضع الإنساني والصحي خلال الفترة الحالية في ظل اشتداد أزمة نقص الأدوية والمهام الطبية والأوضاع الميدانية منذ الثلاثين من مارس الماضي وتزايد أعداد الشهداء والجرحى والذين اكتظت بهم أقسام الطوارئ والعمليات و العناية المركزة.

كما وأوضح الدكتور عباس للوفد تعامل الطواقم الطبية مع الحالات والإصابات في ظل الظروف الصعبة وصعوبة الحالات التي تتطلب تعاملا جراحيا وتدخلات علاجية استمرت لساعات طويلة ، كما وبين د. عباس للوفد أهم الاحتياجات الطبية وقوائم الأدوية الهامة التي تلزم لضمان استمرار الخدمة الصحية للمرضي والجرحى على حد سواء.

وقام الوفد والذي ضم هيلدا هيرالدستات السفيرة النرويجية ود. غسان الشخشير ممثل السفارة إلى جانب وفد من منظمة الصحة العالمية و د. محمود ضاهر مدير مكتب الصحة العالمية في غزة بزيارة ميدانية لقسم الطواري بمستشفى الجراحة .