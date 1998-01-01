جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

250 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب الأقصى

الجمعة 01 يونيو 2018 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
250 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 أدى نحو 250 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الثالثة من رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، متخطين بذلك حواجز الاحتلال العسكرية.

وشهدت الجمعة الاولى من رمضان صلاة نحو 120 ألف مصلٍ، فيما ارتفع العدد في الجمعة الثانية لتقدر أعداد المصلين في المسجد الأقصى نحو 200 ألف مصلٍ، ليصل الى 250 ألف في الجمعة الثالثة.

ومن المتوقع أن تشهد الجمعة الرابعة -والأخيرة- من رمضان توافد أعداد أكبر الى المسجد الأقصى، حيث جرى بالعادة تسمية آخر جمعة من رمضان "بالجمعة اليتمية" يحاول الفلسطينيون أن يأموا القدس المحتلة، حيث تكون الفرصة سانحة أمام النساء من كافة الاعمار والاطفال دون سن الـ 12 عاماً، والرجال فوق سن الـ 40 عاماً.


أخبار ذات صلة

شاب يرش المياه على المصلين بالمسجد الاقصى

300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى المبارك

مصلين في القدس- ارشيف

45 الف مصلي أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الآلاف يتوجهون للقدس

صور: 300 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى

اللجنة المركزية لفتح

مركزية فتح تدعو لتصعيد شعبي الجمعة واقامة صلاة الجمعة في كل الميادين

مواجهات - ارشيفية

مواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس عقب صلاة الجمعة

مواجهات غزة

صور: شهيد و 969 اصابة في قمع فعاليات الجمعة الثالثة لمسيرة العودة

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل بعد المواجهة في غزة : الآن يمكننا التوصل لتسوية مع حماس

شاهد ..اكبر كائن على وجه الأرض يظهر في مصر

اجتماع فلسطيني مصري اردني في العاصمة المصرية القاهرة

جدعون ليفي في هارتس: غزة على حق وستبقى تقاتل وحصارها اكبر جريمة في التاريخ

السبب الرئيسي وراء استقالة زيدان!

بعد سماح اسرائيل باصلاحها.. عودة خطوط كهرباء اسرائيلية للعمل بغزة

لندن : 9 مهن تشجع على الخيانة الزوجية

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

هارتس تزعم: "إسرائيل" تفوقت عسكرياً في غزة لكن ما هي الخطوة التالية؟

ترامب عباس - ارشيف

تطور خطير ..ترامب يدرس خفض استقلال القنصلية الأميركية بالقدس

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يرفض مقابلة وفد من الكونغرس الأميركي

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة

مواجهات- ارشيف

غزة تستعد لـ "جمعة من غزة إلى حيفا ..وحدة دم ومصير مشترك"

الاتصالات الفلسطينية