الاحتلال يُطلق سراح النائب إبراهيم أبو سالم

القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال عصر اليوم الجمعة، عن النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، إبراهيم أبو سالم، بعد ساعات على اعتقاله.

وبحسب ما نُشر عبر صفحته في "فيسبوك" فإنّ سبب اعتقاله هو دخول القدس وإعطاء دروس في المسجد الأقصى، والتحريض على الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية النائب الدكتور أبو سالم من بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.

والنائب أبو سالم، حصل على درجة بكالوريوس الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية عام 1971، وحصل على الماجستير من جامعة الأزهر في مصر قسم الفقه والتشريع، ثم حصّل الدكتوراه في جامعة الجنان طرابلس حول "الفقه الإسلامي المقارن".

واعتقله الاحتلال أوّل مرة عام 1986، ثم في أعوام 1989، 1993، 1994، 1995، 1999، ثم منذ حزيران 2006 حتى تموز 2009. وهو واحد من المبعدين إلى مرج الزهور عام 1992