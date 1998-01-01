هارتس تزعم: "إسرائيل" تفوقت عسكرياً في غزة لكن ما هي الخطوة التالية؟

عكا للشؤون الإسرائيلية

قال المحلل العسكري عاموس هرئيل في مقال له صباح اليوم في صحيفة هآرتس أن "إسرائيل" توقت عسكرياً في غزة، وذلك تماما كما حدث قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فالأزمات بغزة تتفاقم، وستبقى شبحا يطارد إسرائيل.

وأضاف، فشل حكومة نتنياهو يكمن في نفس نتائج تقرير مراقب الدولة بعد حرب2014 فهذه الحكومة لم تجد حتى الآن الخيارات والبدائل الاستراتيجية الأخرى لمشكلة غزة.

وأوضح هرائيل، الآن تعود هذه الحكومة لنفس الأخطاء، ولكن الأزمات في قطاع غزة أصعب من فترة الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف العام ٢٠١٤.

وتابع، كافة قيادات المنظومة الأمنية الإسرائيلية اقترحوا زيارة التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة من جهة مصر وإسرائيل والسلطة.

وبين أن مصر والسلطة تماطلان في هذه التسهيلات، وحكومة نتنياهو كذلك، حيث أنها تحاول عدم الظهور على أنها تنازلت لحماس.

ومع غياب الحلول، وضعف قوة الردع الإسرائيلية امام الفصائل بغزة، اعتقد أن الجولة العسكرية القادمة هي مسألة وقت.

ورأى أنه بدون حلول عملية لمشاكل غزة، ستبقى التهديدات بتجديد التصعيد أو المواجهة العسكرية شبحا يطارد إسرائيل, التي يجب عليها أن لا تنسى ال٢٤ ساعة المتوترة، في غلاف غزة الأسبوع الماضي.