إصابتان برصاص الاحتلال شرق غزة

غزة / سما /

أصيب مواطنان، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تجمع العشرات من المتظاهرين شرق مدينة غزة، في الجمعة العاشرة من مسيرات العودة،والتي تحمل اسم "من غزة إلى حيفا.. وحدة دم ومصير مشترك".

وأطلق جنود الاحتلال النار بكثافة صوب المتظاهرين شرق غزة.

و جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة إلى الطفيفة.

ومن المقرر أن تنطلق حافلات تضم آلاف المتظاهرين إلى خيام العودة بعد صلاة العصر، حيث سيتناول المتظاهرون الإفطار على الحدود ويؤدون صلاة التراويح.