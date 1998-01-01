جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابتان برصاص الاحتلال شرق غزة

الجمعة 01 يونيو 2018 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان برصاص الاحتلال شرق غزة



غزة / سما /

 أصيب مواطنان، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تجمع العشرات من المتظاهرين شرق مدينة غزة، في الجمعة العاشرة من مسيرات العودة،والتي تحمل اسم "من غزة إلى حيفا.. وحدة دم ومصير مشترك".

وأطلق جنود الاحتلال النار بكثافة صوب المتظاهرين شرق غزة.

و جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة إلى الطفيفة.

ومن المقرر أن تنطلق حافلات تضم آلاف المتظاهرين إلى خيام العودة بعد صلاة العصر، حيث سيتناول المتظاهرون الإفطار على الحدود ويؤدون صلاة التراويح.

#إصابتان #غزة #الاحتلال

أخبار ذات صلة

توتر - رفح

صور.. إصابتان و حالة من التوتر في رفح إثر مقتل شاب برصاص الأمن

الشهيد ابراهيم ابو ثريا

صور: 4 شهداء برصاص الاحتلال احدهم مبتور القدمين في مواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

مواجهات- ارشيف

الخليل: اصابة فتى برصاص الاحتلال في باب الزاوية

حدود غزة -ارشيفية

3 شهداء برصاص الاحتلال و اعتقال اخر على حدود غزة

مسيرات العودة - غزة

إصابة شابين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة

الشهيد أحمد حازم عطا الريماوي

شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم غرب رام الله

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل بعد المواجهة في غزة : الآن يمكننا التوصل لتسوية مع حماس

شاهد ..اكبر كائن على وجه الأرض يظهر في مصر

اجتماع فلسطيني مصري اردني في العاصمة المصرية القاهرة

جدعون ليفي في هارتس: غزة على حق وستبقى تقاتل وحصارها اكبر جريمة في التاريخ

السبب الرئيسي وراء استقالة زيدان!

بعد سماح اسرائيل باصلاحها.. عودة خطوط كهرباء اسرائيلية للعمل بغزة

لندن : 9 مهن تشجع على الخيانة الزوجية

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

هارتس تزعم: "إسرائيل" تفوقت عسكرياً في غزة لكن ما هي الخطوة التالية؟

ترامب عباس - ارشيف

تطور خطير ..ترامب يدرس خفض استقلال القنصلية الأميركية بالقدس

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يرفض مقابلة وفد من الكونغرس الأميركي

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة

مواجهات- ارشيف

غزة تستعد لـ "جمعة من غزة إلى حيفا ..وحدة دم ومصير مشترك"

الاتصالات الفلسطينية