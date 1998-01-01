جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يوسف: شهداء "مرمرة" أناروا الطريق أمام المتضامنين الأحرار لكسر حصار غزة

الجمعة 01 يونيو 2018 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



لندن / وكالات /

قال رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة الدكتور عصام يوسف، إن "الشهداء والجرحى الذين سقطوا على متن سفينة "مافي مرمرة" التركية أناروا الطريق أمام المتضامنين الأحرار من بعدهم للمضي قدماً في مهمة كسر الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة".

وأوضح يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة ، أن "دماء الشهداء الطاهرة باتت أيقونة لكل الأحرار المدافعين عن الحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان أينما كان".

جاءت تصريحات يوسف في الذكرى الثامنة لاعتداء قوات البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية، وقتلت خلاله 11 متضامناً، وجرحت العشرات ممن كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة" التركية، ومنعت الأسطول من الوصول إلى غزة وإيصال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع.

وأكد يوسف أن "تضحيات الشهداء والجرحى ساهمت في بلورة وإعطاء الزخم لتحالف أسطول الحرية الذي يبذل جهوداً كبيرة في تنفيذ حملات أسطول الحرية بشكل مستمر لإبقاء قضية الحصار حية في ضمائر شعوب العالم، وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق أبناء غزة، وحشد أحرار العالم من أجل كسر الحصار بشكل نهائي".

وشدّد على أن "حصار غزة هو جريمة بحق الإنسانية يدفع ثمنها مليوني إنسان من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث يحارب بسبب خياره الحر في التمسك بكرامته، وحقه في الخلاص من هيمنة الاحتلال ورفض جبروته".

وأفاد يوسف بأن "مرارة الحصار وقسوته لم تثنِ الشعب الفلسطيني عن نضالاته من أجل نيل حقوقه الوطنية، حيث تدلل الأحداث الجارية في إطار مسيرات العودة الكبرى التي تصادف الذكرى السبعين للنكبة على حجم التضحيات التي يستمر في تقديمها، من أجل كسر الحصار على غزة، والتمسك بثوابته الوطنية في العودة، والخلاص من الاحتلال، وإقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف".

ودعا يوسف المجتمع الدولي إلى إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، والتي تزداد تفاقماً مع مرور الزمن، إضافة لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، مؤكداً بأن استمرار الاحتلال في التمادي بجرائمه دون رادع يعد وصمة عار في جبين هذا العالم".

كما دعا "الحكومات والمؤسسات الدولية كافة إلى تكثيف جهودها من أجل إنقاذ الفلسطينيين المحاصرين في غزة من كارثة تحدق بهم نتيجة تشديد الحصار الظالم، غير القانوني، وغير الإنساني على القطاع".

وطالب بضرورة تنسيق جهود الهيئات والمؤسسات والمتضامنين المناضلين ضد الحصار من أجل إعطائها الزخم الأكبر، والتأثير الأقوى، للإسراع في إنهاء الحصار الجائر على القطاع.

كما طالب بضرورة تسوية ملفات الانقسام الفلسطيني العالقة، وسرعة إنجاز الوحدة الوطنية التي تحفظ للشعب الفلسطيني جذوة مقاومته، وأدواته النضالية، وتمنحه الإطار الوحدوي والقوة للاستمرار في كفاحه ضد الاحتلال حتى تحرير الأرض والإنسان.

#عصام يوسف #مرمرة

أخبار ذات صلة

غزة - ارشيفية

يديعوت: السلطة تنهار أمام عين "إسرائيل" ونحن أمام "فوهة بركان"

حماد- ارشيف

فتحي حماد: المقاومة متمسكة بالتحضير الآن لصفقة "وفاء الأحرار 2"

حسن يوسف

حسن يوسف: " لا يُمكن أن تكون حركة "حماس" بديلًا تفاوضيًا أو سياسيًا عن السلطة الفلسطينية"

أرشيفية

"الحراك الوطني" تتهم أطرافاً بينها الاحتلال والسلطة بالمشاركة في حصار غزة

صور التكتك المقوصف في رفح -

صور ..اربعة شهداء بانفجار " توكتوك" شرق رفح جنوب قطاع غزة

جانب من صورة نشرتها فتح

نشرت صور شهداء الفصائل.. "فتح" تعلن عن فعاليات إحياء ذكرى انطلاقتها الـ 52 في غزة والضفة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : الجيش الإسرائيلي يزعم: استهدفنا غواصات أنتجتها حماس في غزة

إسرائيل بعد المواجهة في غزة : الآن يمكننا التوصل لتسوية مع حماس

شاهد ..اكبر كائن على وجه الأرض يظهر في مصر

اجتماع فلسطيني مصري اردني في العاصمة المصرية القاهرة

اسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران

جدعون ليفي في هارتس: غزة على حق وستبقى تقاتل وحصارها اكبر جريمة في التاريخ

السبب الرئيسي وراء استقالة زيدان!

الأخبار الرئيسية

ترامب عباس - ارشيف

تطور خطير ..ترامب يدرس خفض استقلال القنصلية الأميركية بالقدس

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يرفض مقابلة وفد من الكونغرس الأميركي

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة

مواجهات- ارشيف

غزة تستعد لـ "جمعة من غزة إلى حيفا ..وحدة دم ومصير مشترك"

مجلس الامن- ارشيف

مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بتوفير الحماية للفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية