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كيف تتعاملين مع زوجك الذى يغار من صديقاتك؟

الجمعة 01 يونيو 2018 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتعاملين مع زوجك الذى يغار من صديقاتك؟



وكالات / سما /

ربما لاحظت مؤخراً غيرة زوجك من صديقاته وإنزعاجه في كلّ مرّة تخرجين معهم أو تمضين وقتاً طويلاً معهم لذلك هذا الموضوع سيزوّدك ببعض النصائح التي ستفيدك حتماً في التعامل مع زوجك في هذه الحالة كي تتفادي تأثيرها السلبي على علاقتكما الزوجية.

أولاً، تفادي الشجار مع زوجك في سياق مناقشتكما لهذا الموضوع فمن شأن ذلك أن يوتّر علاقتكما أكثر ويعزّز في الوقت عينه الخلاف القائم بينكما. وننصحك هنا بإعتماد الحوار الهادئ والمنطقي معه وتقبّل ردّة فعله حتّى لو بالغ فيها إذ سيساعده وقفك المتفهّم على الهدوء.

ثانياً، اشرحي لزوجك أهميّة الصداقة بالنسبة لك والدعم المعنوي الذي خصوصاً إذا كانت عميقة وقديمة مع الإشارة إلى المواقف والذكريات التي تجمعك بصديقاتك والتي يصعب عليك تخطّيها بسهولة. ولا تترددي هنا بالتطرّق إلى صداقات زوجك وتمسّكه بها ما سيساعده على تفهّم موقفك بسلاسة أكبر.

ثالثاً، حاولي أن تحدّدي النقاط التي تزعج زوجك وتعزّز غيرته على مستوى علاقتك بصديقاتك بغية التوصّل إلى الحلّ المناسب الذي يمكن أن يرضيعه ويحدّ من إنزعاجه.

رابعاً، أظهري لزوجك مدى أهميّته بالنسبة لك واحرصي على ترجمة حبّك له بإستمرار من خلال تحضير مفاجآت مميزة له أو دعوته إلى رحلة وعشاء رومنسي من حين إلى آخر. وتعتبر هذه النقطة مهمّة جداً بالنسبة لزوجك إذ تشعره بالأمان والإستقرار وتمنعه من الغيرة عليك من صديقاتك أو حتّى المحيطين بك.

خامساً، احرصي على إبلاغ زوجك بالنشاطات التي تقومين بها مع صديقاتك خصوصاً إذا كانت متعددة ما يساعد في إبعاده عن الغيرة التي ستزداد حتماً في حال أخفيت عليه هذه التفاصيل التي يعتبرها مهمّة جداً. وننصحك هنا بدعوته من حين إلى آخر لمرافقتك في المشاريع التي تجمعك بصديقاتك ما سيتيح له فرصة التعرّف عن كثب بهنّ والتخلّص من الشكوك التي قد يشعر بها تجاههنّ

#الزوج #الغيرة

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