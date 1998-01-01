جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: الوضع الصحي للفتى المعتقل الجريح ماهر قادوس مستقر

الجمعة 01 يونيو 2018 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني رائد محاميد اليوم الجمعة أن الوضع الصحي للمعتقل الجريح  ماهر قادوس (17 عاماً)، مستقر، وما يزال يخضع للعلاج في مستشفى "بيلنسون" الإسرائيلي.

وأفاد المعتقل قادوس خلال زيارة المحامي محاميد له أنه وفي أثناء قيامه برعي الماشية في بلدته عراق بورين قضاء نابلس، وعند اقتراب الماشية من السياج القريب من مستوطنة "براخا" المقامة على أرضي بلدته، ذهب ليعيدها فاقترب أحد حراس المستوطنة وقام بشتمه ثم أطلق الرصاص عليه، وأصابه في فخذه اليسرى.

يُشار إلى أن الفتى قادوس أُعتقل بعد أن أُصيب في تاريخ الـ29 من أيار المنصرم.

#نادي الأسير

أخبار ذات صلة

الاسير محمد الجلاد - ارشيف

استشهاد الأسير الجريح محمد الجلاد متأثرا بجروحه في مشفى اسرائيلي

جامعة الاسراء: الوضع الصحي في غزة خطير وانتهاكات جسيمة بحق مرضى السرطان

الرئيس عباس

أسوشييتد بريس: طبيب ينتقل للسكن في المقاطعة لمتابعة الوضع الصحي للرئيس

نادي الاسير- ارشيف

نادي الأسير: يستنكر تصريحات العجرمي ويطالب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

محمد الحلبي - ارشيف

لندن : مبنى "BBC" يضيء جدرانه بصورة محمد الحلبي المعتقل لدى اسرائيل

ماهر عبيد - ارشيف

يديعوت تزعم: القيادي في حماس ماهر عبيد مسؤول عن العمليات في الضفة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : الجيش الإسرائيلي يزعم: استهدفنا غواصات أنتجتها حماس في غزة

إسرائيل بعد المواجهة في غزة : الآن يمكننا التوصل لتسوية مع حماس

شاهد ..اكبر كائن على وجه الأرض يظهر في مصر

اجتماع فلسطيني مصري اردني في العاصمة المصرية القاهرة

اسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران

جدعون ليفي في هارتس: غزة على حق وستبقى تقاتل وحصارها اكبر جريمة في التاريخ

السبب الرئيسي وراء استقالة زيدان!

الأخبار الرئيسية

ترامب عباس - ارشيف

تطور خطير ..ترامب يدرس خفض استقلال القنصلية الأميركية بالقدس

الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يرفض مقابلة وفد من الكونغرس الأميركي

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يوصي حكومة نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لغزة

مواجهات- ارشيف

غزة تستعد لـ "جمعة من غزة إلى حيفا ..وحدة دم ومصير مشترك"

مجلس الامن- ارشيف

مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بتوفير الحماية للفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية