نادي الأسير: الوضع الصحي للفتى المعتقل الجريح ماهر قادوس مستقر

رام الله / سما /

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني رائد محاميد اليوم الجمعة أن الوضع الصحي للمعتقل الجريح ماهر قادوس (17 عاماً)، مستقر، وما يزال يخضع للعلاج في مستشفى "بيلنسون" الإسرائيلي.

وأفاد المعتقل قادوس خلال زيارة المحامي محاميد له أنه وفي أثناء قيامه برعي الماشية في بلدته عراق بورين قضاء نابلس، وعند اقتراب الماشية من السياج القريب من مستوطنة "براخا" المقامة على أرضي بلدته، ذهب ليعيدها فاقترب أحد حراس المستوطنة وقام بشتمه ثم أطلق الرصاص عليه، وأصابه في فخذه اليسرى.

يُشار إلى أن الفتى قادوس أُعتقل بعد أن أُصيب في تاريخ الـ29 من أيار المنصرم.