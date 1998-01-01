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احتباس الماء مشكلة صحية.. كيف تواجهينها؟

الجمعة 01 يونيو 2018 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتباس الماء مشكلة صحية.. كيف تواجهينها؟



وكالات / سما /

وتشير مجلة "إيلي" الألمانية المعنية بالصحة والجمال، إلى أن المرأة أكثر عُرضة من الرجل للإصابة باحتباس الماء بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة على جسمها أثناء الحيض، حيث يخزّن الجسم الماء بكثرة قبل الدورة الشهرية. كما أن النسيج الضام لدى المرأة أكثر رخاوة منه لدى الرجل.

ولا يمثل احتباس الماء في الجسم مشكلة جمالية فحسب، بل صحية أيضا؛ حيث يشكل خطرا على الدورة الدموية والأوعية الدموية والقلب، كما قد يشير إلى الإصابة بأمراض الكلى.

ويمكن مواجهة احتباس الماء في الجسم بالإكثا من شرب الماء، حيث يساعد ذلك على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم. ولهذا الغرض ينبغي شرب ما يتراوح بين لتر ولترين من الماء يوميا.

كما ينبغي الإكثار من الأغذية المحتوية على البوتاسيوم أو المغنيسيوم أو فيتامين ب6 أو نسبة عالية من الماء، نظرا لأنها مُدرة للبول، مثل الخيار والبطيخ والأناناس والأفوكادو.

ومن المهم أيضا الإقلال من الأغذية التي تمهد الطريق لاحتباس الماء في الجسم، مثل الملح والسكر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن محاربة احتباس الماء في الجسم من خلال التدليك والرياضة، إذ يحفزان عملية التصريف اللمفاوي، ومن ثم طرد السوائل الزائدة.

#الماء #احتباس

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